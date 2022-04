Morte Raiola, le reazioni dal mondo del calcio: da Agnelli a De Laurentiis, da Verratti a Dumfries

SportFair

La notizia della morte di Mino Raiola ha sconvolto il mondo del calcio, l’ufficialità è arrivata direttamente dalla famiglia con un post pubblicato sul profilo Twitter dell’agente sportivo. Aveva 54 anni e lottava contro una malattia polmonare, non legata al Covid.

Sono arrivati tantissimi messaggi dal mondo del calcio, dalle squadre a presidenti e calciatori. “Non prendetelo per il c… in Paradiso, loro sanno la verità. Tvb Mino”, ha scritto il presidente della Juventus Andrea Agnelli. Messaggio anche di Alf-Inge Haaland, papà del calciatore del Borussia Dortmund Erling: “R.i.p. The Best”. Post di cordoglio anche del Milan e del numero uno del Napoli Aurelio De Laurentiis. In alto la GALLERY con tutti i messaggi.