Mercedes presenta la nuova AMG C 43 4MATIC: ancora più potente ed efficiente | FOTO

Grazie ad una tecnologia derivata direttamente dalla Formula 1, l’ultima generazione di Mercedes-AMG C 43 4MATIC, disponibile sia in versione berlina (consumo di carburante combinato 9,1-8,7 l/100 km, emissioni di CO 2 combinate 206-196 g/km)[1] che station-wagon (consumo di carburante combinato 9,2-8,8 l/100 km, emissioni di CO 2 209‑199 g/km). fissa nuovi parametri di riferimento sul fronte delle soluzioni propulsive innovative, Dopo il debutto a bordo di Mercedes-AMG SL 43, arriva anche su Classe C il motore quattro cilindri AMG da 2,0 litri, primo propulsore di serie al mondo con turbocompressore a gas di scarico elettrico. La nuova forma di sovralimentazione garantisce tempi di risposta particolarmente rapidi sull’intera gamma di regime, assicurando una sensazione di guida ancora più sportiva. Il turbocompressore a gas di scarico è alimentato dalla rete di bordo a 48 V, che fornisce energia anche all’alternatore-starter con trasmissione a cinghia (RSG). Abbinato alla Mercedes-AMG C 43 4MATIC, il motore eroga 300 kW (408 CV) e può contare sull’effetto boost aggiuntivo di 10 kW (14 CV) dell’RSG, sfruttabile temporaneamente in alcune situazioni di marcia. Asse posteriore sterzante di serie, trazione integrale permanente 4MATIC Performance AMG con ripartizione della coppia a favore della coda, cambio 9G SPEEDSHIFT MCT AMG con frizione a bagno d’olio e assetto RIDE CONTROL AMG con sospensioni attive contribuiscono anch’essi ad accentuare la sportività di questo modello. In linea con la dotazione tecnologica, il design degli esterni e degli interni sottolinea con le caratteristiche proprie del marchio il carattere orientato alle alte prestazioni di Nuova Mercedes-AMG C 43 4MATIC.

“Classe C è da sempre un modello di assoluto successo per Mercedes-AMG. Con la tecnologia innovativa del turbocompressore a gas di scarico elettrico, abbiamo di nuovo reso nettamente più affascinante l’ultima generazione. La nuova sovralimentazione e la rete di bordo a 48 volt non concorrono soltanto a rendere eccellente la dinamica di marcia di C 43 4MATIC, ma ne aumentano anche l’efficienza. In questo modo diamo prova dell’elevato potenziale dei motori a combustione interna elettrificati. La trazione integrale di serie, l’asse posteriore sterzante attivo e la risposta rapida del cambio rafforzano la Driving Performance tipica del marchio AMG“, ha dichiarato Philipp Schiemer, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes‑AMG GmbH.

Il cuore pulsante di Nuova Mercedes-AMG C 43 4MATIC è il quattro cilindri AMG da 2,0 litri, in cui tecnologie innovative e potenza elevata vanno di pari passo con un’efficienza esemplare. Il propulsore resta fedele a una tradizione tipica del marchio: non solo è stato sviluppato completamente presso la sede di Affalterbach, ma è proprio qui che viene costruito con qualità artigianale, secondo il principio «One man, one engine» Mercedes‑AMG coniuga l’abilità dei suoi operai altamente qualificati con i più moderni metodi di produzione dell’industria 4.0 e una consistente digitalizzazione.

Il motore reca la denominazione interna M139l (dove la l indica la disposizione longitudinale) ed è il primo motore di serie al mondo ad essere sovralimentato da un turbocompressore a gas di scarico elettrico. L’innovativo sistema è una derivazione diretta della tecnologia che il team di Formula 1 Mercedes‑AMG Petronas utilizza da molti anni con successo nella categoria regina del motorsport. La nuova forma di sovralimentazione garantisce tempi di risposta particolarmente rapidi sull’intera gamma di regime, a beneficio di una sensazione di guida ancora più sportiva e di una maggiore efficienza.

Il principio di funzionamento del turbocompressore a gas di scarico elettrico in dettaglio

Direttamente sull’albero del turbocompressore a gas di scarico, tra la girante della turbina sul lato di scarico e la girante del compressore sul lato di aspirazione dell’aria esterna, è integrato un sottile motore elettrico dello spessore di circa quattro centimetri. Quest’ultimo, comandato elettronicamente, aziona direttamente l’albero del turbocompressore a gas di scarico e pertanto fa accelerare la girante del compressore prima che il flusso dei gas di scarico subentri nella funzione di azionamento.

Questo accorgimento migliora nettamente il tempo di risposta già a partire dal numero di giri al minimo e su tutta la gamma di regime. Il motore a combustione interna reagisce in modo ancora più spontaneo ai comandi del pedale dell’acceleratore, rendendo la sensazione di guida nel complesso molto più dinamica. Inoltre l’elettrificazione del turbocompressore a gas di scarico consente di raggiungere una coppia più elevata ai bassi regimi, che si traduce a sua volta in una maggiore agilità e in un’ottima capacità di accelerazione da fermo. Anche se il guidatore rilascia l’acceleratore o frena, questa tecnologia è in grado di mantenere costante la pressione di sovralimentazione, in modo da garantire una risposta sempre diretta.

Alimentato dalla rete di bordo a 48 volt, il turbocompressore a gas di scarico elettrico raggiunge regimi anche di 175.000 giri/min, consentendo una portata d’aria molto elevata. Turbocompressore, motore elettrico ed elettronica di potenza sono collegati al circuito di raffreddamento del motore a combustione interna per creare sempre il miglior ambiente termico possibile.

La struttura “closed deck” dell’M139, mutuata dal mondo delle gare automobilistiche, garantisce la massima rigidità a fronte di un peso contenuto e permette alla pressione di combustione di raggiungere picchi di 160 bar. Le aree attorno ai cilindri sono quasi completamente chiuse, mentre la piastra di copertura è attraversata solo da piccoli canali per il liquido di raffreddamento e l’olio motore. Tra le principali caratteristiche costruttive del motore va citata anche la tecnologia NANOSLIDE, ossia il particolare rivestimento delle superfici di scorrimento che riduce l’attrito tra pistone e cilindro. Le superfici di scorrimento risultano, così, lisce come uno specchio; inoltre presentano una durezza doppia rispetto alle camicie in ghisa grigia tradizionali e dunque una resistenza nettamente superiore. Questo rivestimento è stato impiegato per la prima volta per il V8 M156 AMG e nobilita da molti anni anche altri motori AMG, compreso il motore di Formula 1™ del team Mercedes-AMG Petronas.

Un’altra caratteristica straordinaria è l’iniezione di benzina a due stadi. Nel primo stadio, gli iniettori piezoelettrici, particolarmente rapidi e precisi, immettono il carburante nelle camere di combustione con una pressione massima di 200 bar. Nel secondo stadio, a questi si aggiunge l’iniezione nel collettore di aspirazione per mezzo di valvole elettromagnetiche, che è necessaria per ottenere l’elevata potenza specifica del motore.

L’elevata potenza richiede inoltre un sofisticato impianto di raffreddamento, che permette di far scendere la temperatura della testata cilindri e del basamento in modo diversificato. Questa misura consente di raffreddare la testata cilindri, per avere la massima potenza nel punto di accensione efficiente, e di mantenere caldo il basamento, per ridurre l’attrito interno al motore. Il raffreddamento della testata cilindri è assicurato da una pompa dell’acqua meccanica ad alte prestazioni, mentre per raffreddare il basamento si utilizza una seconda pompa dell’acqua a comando elettrico. Dopo un avviamento a freddo, questa pompa rimane inattiva finché il motore non si scalda. Durante l’esercizio viene poi regolata dalla centralina di comando del motore, in modo tale che il basamento sia sempre raffreddato in funzione del fabbisogno.

300 kW (408 CV) e 500 Nm garantiscono prestazioni sportive

L’innovativa tecnologia del quattro cilindri in linea da 2,0 litri aiuta Mercedes-AMG C 43 4MATIC a raggiungere una potenza nominale di 300 kW (408 CV) a 6.750 giri/min. La coppia massima di 500 Nm è disponibile a 5.000 giri/min. Inoltre, in base alla situazione il sistema mette a disposizione un effetto boost temporaneo di 10 kW (14 CV) aggiuntivi per mezzo dell’alternatore-starter con trasmissione a cinghia (RSG). L’RSG di seconda generazione funge anche da sistema mild hybrid e, oltre a fornire una spinta aggiuntiva temporanea, rende possibili anche funzioni come la modalità sailing e il recupero di energia, per conseguire la massima efficienza. La tecnologia a 48 V incrementa anche il comfort, dal momento che i passaggi dalla funzione start/stop a quella di veleggiamento sono pressoché impercettibili.

C 43 4MATIC Berlina accelera da 0 a 100 km/h in appena 4,6 secondi; C 43 Station-wagon la segue in lievissimo ritardo, assolvendo lo stesso compito in 4,7 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h per entrambi i modelli. Aggiungendo alla dotazione l’AMG Driver’s Package a richiesta, la velocità massima sale per entrambe le vetture a 265 km/h. Il grande potenziale in termini di efficienza dell’innovativa tecnologia turbo è dimostrato dai valori di consumo nel ciclo combinato WLTP, che ammontano a 9,1- 8,7 l/100 km per la berlina e a 9,2-8,8 l/100 km per la station-wagon.

Cambio 9G SPEEDSHIFT MCT AMG con frizione a bagno d’olio e 4MATIC Performance AMG

La trasmissione di forza è affidata al cambio 9G SPEEDSHIFT MCT AMG (MCT = Multi-Clutch Transmission), in cui il convertitore di coppia è sostituito da una frizione a bagno d’olio. Quest’ultima riduce il peso e, grazie alla minore inerzia di massa, ottimizza il tempo di risposta ai comandi impartiti con il pedale dell’acceleratore, soprattutto negli scatti e nelle variazioni di carico. Il software sofisticato assicura tempi di innesto estremamente brevi e, all’occorrenza, scalate rapide di più marce contemporaneamente, mentre la funzione di doppietta automatica rende i cambi marcia particolarmente coinvolgenti nei programmi di marcia «Sport» e «Sport+». Inoltre, la funzione RACE START garantisce un’ottima accelerazione da fermo. Nel programma di marcia «Comfort» si attiva automaticamente la funzione ECO start/stop, mentre la funzione «Sailing» è attivabile nel programma «Individual».

La trazione integrale permanente 4MATIC Performance AMG presenta una ripartizione della coppia tra asse anteriore e posteriore di 31 a 69, che è specifica dei modelli AMG. Lo sbilanciamento a favore del retrotreno assicura una migliore dinamica di marcia, che comprende anche una maggiore accelerazione trasversale, e una migliore trazione in accelerazione.

AMG DYNAMICS di serie con i programmi di marcia DYNAMIC SELECT AMG

I cinque programmi di marcia del DYNAMIC SELECT AMG – «Slippery», «Comfort», «Sport», «Sport+» e «Individual» – consentono di passare da un assetto confortevole a un assetto sportivo con un’ampia gamma di sfumature. I programmi di marcia offrono un’esperienza di guida personale, che risponde con precisione alle diverse condizioni di guida. Nei programmi «Sport» e «Sport+» il tempo di risposta del motore, gli innesti del cambio e la taratura dell’assetto e dello sterzo sono settati per garantire una grande agilità.

I programmi di marcia DYNAMIC SELECT AMG di C 43 4MATIC includono anche la regolazione integrata della dinamica di marcia «AMG DYNAMICS». Questo sistema amplia le funzioni stabilizzatrici dell’Electronic Stability Program ESP®, intervenendo sulla linea caratteristica dello sterzo e sulle funzioni supplementari dell’ESP® per garantire una maggiore agilità. Nelle curve affrontate ad andatura sportiva, per esempio, un breve intervento frenante sulla ruota posteriore interna alla curva determina una coppia di imbardata ben definita intorno all’asse verticale della vettura, per sterzate agili e precise.

Il carattere e il maggiore o minore effetto di questi interventi dipende dal programma di marcia DYNAMIC SELECT AMG selezionato; nel programma «Individual» il conducente può definire in prima persona la taratura scegliendo tra i livelli «Basic», «Advanced» e «Pro» dell’AMG DYNAMICS. L’ESP® è impostabile su tre livelli. «On» è la selezione di default e garantisce una sicurezza elevata, allineata al carattere sportivo della vettura. «Sport» consente un maggiore angolo di deriva, mentre «Off» disattiva completamente il sistema e permette una guida molto sportiva sui circuiti chiusi al traffico.