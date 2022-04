Nuovi gossip su Matteo Berrettini: avvistato a Roma con una modella mozzafiato | FOTO

SportFair

Da diverse settimane ormai circolano voci sulla rottura tra Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic: la tennista ha rimosso dai social le foto insieme al collega italiano, che invece non si è espresso a riguardo.

Negli ultimi tempi, però, Berrettini sta finendo spesso nelle pagine di gossip per diversi rumors e scoop. In attesa di vederlo giocare in campo, dopo l’operazione alla mano, si parla del campione romano per le sue questioni di… cuore.

Dopo le voci di un presunto flirt con Genie Bouchard, con la quale è andato ad un concerto a Miami, in compagnia di altre persone, adesso Berrettini è stato avvistato mano nella mano, nella sua Roma, con una bellissima modella.

Il 25enne sarebbe stato a cena, secondo quanto riportato daVery Inutil People, con Meredith Mickelson, modella americana di 22 anni, per poi uscire dal locale mano nella mano con la stessa.

Meredith, nata ad Atlanta, in Georgia, si trovava infatti a Roma nei giorni scorsi, come documentato dalle sue Storie Instagram. Bella da mozzare il fiato, la modella è seguitissima sui social, dove vanta oltre 2 milioni e mezzo di follower e viaggia molto per lavoro. Meredith segue Matteo Berrettini sui social, ma il tennista romano, forse per provare a tutelare la sua privacy e dare meno indizi possibili ai ‘gossippari’, non ha ancora ricambiato il follow.