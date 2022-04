Linda è solo un vecchio ricordo: Fernando Alonso ha una nuova fiamma, Andrea Schlager | FOTO

SportFair

Fernando Alonso finisce sotto i riflettori per questioni di… cuore. Archiviata ormai da un po’ la storia con la modella italiana Linda Morselli, ex fidanzata di Valentino Rossi, il pilota asturiano sembra aver ritrovato l’amore.

Secondo i media spagnoli, infatti, il pilota di F1 farebbe coppia con Andrea Schlager, presentatrice austriaca di 39 anni. Sui social sono comparsi diversi commenti che hanno subito fatto pensare ad un flirt.

I primi rumors sono iniziati quando i due hanno iniziato a seguirsi sui social, ma i commenti e i tag reciproci li hanno poi alimentati ancor di più.

Secondo il gossip Alonso sarebbe volato con un jet provato in Austria proprio per trascorrere del tempo con la Schlager. La foto postata sui social da lei, poi, con un piccolo casco di F1, simile proprio a quello di Alonso, ha confermato ancor di più le voci.

All’inizio di questa settimana, ha pubblicato una foto con Alonso rivelando che “non vedeva l’ora di un’altra estate“. Ma anche Alonso ha condiviso una Storia Instagram che ha lasciato pochi dubbi: nella pubblicazione del pilota, infatti, compariva la giornalista a cavallo.

La giornalista televisiva ha iniziato in F1 lavorando al fianco di Bernie Ecclestone e adesso è volto di Servus Tv, per la quale segue in particolar modo il motorsport, ma in passato ha seguito anche hockey su ghiaccio e tenns.