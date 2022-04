Criscito sbaglia il calcio di rigore e scoppia in lacrime: la disperazione del calciatore del Genoa, anche Audero corre a consolarlo | FOTO

SportFair

Serata amara, amarissima per Criscito. Proprio lui, così attaccato ai colori rossoblu, proprio lui, che aveva detto no ad un’interessantissima offerta del Toronto per restare nella sua squadra del cuore, oggi è scoppiato in lacrime in campo dopo aver sbagliato un calcio di rigore decisivo.

Sotto 1-0 contro la Sampdoria, Criscito ha avuto la possibilità di far finire in parità il Derby della Lanterna, al 93′, ma non ci è riuscito. Un errore, quello dal dischetto, che al momento Criscito non riesce a perdonarsi.

Dopo lo sbaglio il calciatore è scoppiato in lacrime per la troppa delusione ed è stato consolato immediatamente dai suoi compagni, ma anche dal portiere avversario Audero.