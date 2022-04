La Juventus presenta la quarta maglia, il debutto già contro il Bologna: nasce dalla street art di Kobra | FOTO e VIDEO

SportFair

La Juventus si prepara per il finale di stagione, nel frattempo il club ha presentato la quarta maglia. La partita di sabato prossimo contro il Bologna all’Allianz Stadium e quella del primo maggio delle Juventus Women in Coppa Italia contro il Milan saranno eventi speciali fin dall’ingresso in campo delle “bianconere” e dei “bianconeri”. Il Quarto Kit Juventus 2021/2022, come sempre powered by adidas, nasce infatti dalle idee, dalla visione e dall’arte di Eduardo Kobra, famosissimo street artist brasiliano.

I colori e il calcio, dunque, si uniscono in una divisa che, così come la street art di cui Kobra è uno dei massimi esponenti, vuole essere portavoce di valori inclusivi, vuole raccontare un mondo in cui le differenze si fondono per creare qualcosa di grande.

Così infatti Kobra: “quello che esprimiamo, e come lo facciamo, dice molto su quello che siamo. Non possiamo essere la versione migliore di noi se non abbracciamo la diversità, perché le differenze sono ciò che ci rende unici, ed è per questo che adidas e Juventus sono i partner perfetti per lavorare a questo progetto speciale, che spero avrà una risonanza fra la gente. Mi sono divertito molto a creare questo artwork”.

“Ancora una volta Juventus e adidas innovano, con un progetto eccezionale che rompe gli schemi e che va oltre il classico modello di collaborazione – le parole di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer del Club – Insieme al nostro partner adidas, abbiamo abbracciato le idee visionarie di Eduardo Kobra, con questo kit, sorprendente e colorato”.

Il Quarto Kit è prodotto con materiale riciclato, caratteristica che mette la sostenibilità al centro del progetto, e utilizza la tecnologia AEROREADY – FEEL READY, che permette di restare freschi anche quando la temperatura si alza.