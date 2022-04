Eco-Friendly Acetate: le nuove montature biodegradabili di Rodenstock | FOTO

SportFair

Rodenstock presenta un prodotto completamente nuovo. Una gamma di montature realizzate interamente in acetato ecologico con materie prime e plastificanti naturali che rendono le montature biologicamente degradabili in meno di tre mesi. Anche il packaging mira ad una nuova direzione a ridotto contenuto di plastica; gli occhiali sono forniti in una confezione di carta riciclabile e un sacchetto in microfibra realizzato con materiale di riciclo derivante da bottiglie in PET.

La gamma comprende un totale di sette modelli eco (R5352, R5353, R5354, R5355, R5356, R5357 e R5358) in diverse forme e in 28 varianti di colore di tendenza.

Gli occhiali sono adattabili ergonomicamente e assicurano perfetta vestibilità e massimo comfort. Disponibili presso i migliori rivenditori e su www.rodenstock.com. Prezzo consigliato al pubblico di € 149.