Eastpak e Telfar insieme per una collaborazione esclusiva | FOTO

SportFair

Dopo anni di richieste, TELFAR crea uno zaino per la prima volta in collaborazione con Eastpak, produttore di zaini, borse e valigie di altissima qualità dal 1976. Il brand debutta con una collezione che è al tempo stesso elegante e funzionale, e che è stata lanciata con una presale in dark, durante la quale i clienti hanno acquistato la borsa senza averla mai vista: è andata sold-out in pochi minuti. Disponibile presso rivenditori selezionati dal 15 aprile, la linea si compone di quattro pezzi: l’iconica shopping bag TELFAR in tre differenti misure e una nuova circle bag rivisitata con enfasi sull’utility grazie all’expertise di Eastpak.

TELFAR SHOPPER M + L

Le iconiche Shopper Medium e Shopper Large sono concepite come zaini. Gli spallacci trasformano questa versatile shopper in borsa a tracolla, in zaino e di nuovo in shopping bag. Una custodia per laptop imbottita, tasche in mesh e un portaborraccia esterni si accompagnano a una tasca con chiusura a zip e a uno scomparto imbottito per laptop all’interno. La Large, il carry-on definitivo, si presta per weekend lunghi. La Medium può contenere un portatile e gli indispensabili per la vita di tutti i giorni.

TELFAR SHOPPER S

L’iconica Shopper Small in tessuto tattico con maniglie intrecciate e spallacci imbottiti removibili/regolabili per poterla indossare a tracolla, in vita o in spalla. All’esterno logo TELFAR goffrato, chiusura superiore con cerniera e tasche laterali in rete, mentre all’interno scomparti con chiusura a velcro. Small non è solo party bag, è anche after-party.

TELFAR CIRCLE

La Circle bag TELFAR rielaborata in tessuto tattico con maniglie intrecciate e spallacci imbottiti removibili/regolabili per poterla indossare a tracolla, in vita o in spalla. All’esterno logo TELFAR in rilievo co-brandizzato con logo Eastpak ricamato. All’interno sono incluse tasche con cerniera e scomparti in rete. Non chiamatelo marsupio.