Due nuovi scafi della serie DOM133, Baglietto firma due nuovi ordini | FOTO

Due vendite in una settimana per Baglietto, che ha firmato il sesto e il settimo scafo della fortunata serie DOM133; sono quattro le commesse acquisite dal cantiere spezzino dall’inizio del 2022.

Entrambe le vendite si sono concluse grazie all’efficace collaborazione con Northrop & Johnson: Sean Doyle della sede N&J di Fort Lauderdale ha presentato il proprietario dello scafo #10249, mentre il broker Charles Hervé della sede monegasca ha rappresentato l’acquirente dello scafo #10252.

“Siamo entusiasti di questi due nuovi ordini – afferma Fabio Ermetto, CCO Baglietto – Baglietto sta vivendo una stagione di vendite molto fortunata e siamo orgogliosi di aver chiuso 4 contratti in soli 3 mesi. Un ringraziamento speciale va al team della Northrop & Johnson per la fattiva collaborazione e il grande impegno senza il quale non avremmo potuto finalizzare queste due commesse. È stato un grande gioco di squadra!”.

Entrambe le imbarcazioni saranno caratterizzate da un layout fortemente customizzato, “che ancora una volta – commenta Ermetto – evidenzia la caratteristica di “atelier” del nostro cantiere, capace di grande flessibilità e propensione ad un prodotto realmente su misura, favorito anche dalla scelta dell’alluminio come materiale costruttivo privilegiato”.

In particolare, con lo scafo no. 10252 Baglietto continua a scommettere in ricerca e tecnologia per la progettazione di soluzioni eco-friendly ed eco-sostenibili. Il nuovo DOM 133 sarà infatti dotato di un sistema di propulsione ibrida parallela che combina motori diesel tradizionali, motori elettrici e batterie consentendo diverse configurazioni e modalità di propulsione a seconda delle esigenze operative e di crociera. Le diverse configurazioni offerte permetteranno la scelta di una modalità di navigazione più efficiente per ridurre i consumi e l’impatto ambientale, oltre che per massimizzare il comfort a bordo grazie alla riduzione del rumore e delle vibrazioni sia all’ancora, sia in crociera. L’autonomia con modalità diesel elettrico può, infatti, arrivare fino a 690 nm con la possibilità di ormeggio all’ancora fino a 10h con il supporto delle sole batterie. Grazie a due motori CAT C32, l’imbarcazione è, tuttavia, in grado di raggiungere la considerevole velocità massima di 17 nodi.

“La linea “DOM” – aggiunge Stefano Vafiadis – deriva il suo nome dalla parola latina Domus, “casa”. È proprio l’idea di una “casa lontano da casa” alla base di questa serie di cruiser in alluminio di medie dimensioni, modellati sulle esigenze e sugli stili di vita di un armatore contemporaneo. La DOM LINE si caratterizza per linee esterne contemporanee ispirate al design automobilistico e da generosi volumi interni oltre ad ampi spazi all’aperto”.

“Siamo estremamente orgogliosi di essere partecipi di questo doppio successo di Baglietto in meno di una settimana”, afferma Daniel Ziriakus, Presidente e COO di Northrop & Johnson. “Baglietto è un marchio straordinario che costruisce yacht incredibili con stile e pedigree italiani. Siamo orgogliosi di essere partner di un marchio che condivide gli stessi valori di Northrop & Johnson, non ultimo quello della sostenibilità: lo scafo n. 10252 offre soluzioni eco-compatibili che aiuteranno il traghettamento dell’industria nautica verso una sensibilità sempre più eco-consapevole- una causa, questa, molto vicina e cara a N&J. Ringraziamo i nostri broker esperti Sean e Charles, per la loro dedizione ed il duro lavoro profuso per la finalizzazione di questi due contratti e non vediamo l’ora di condividere molti altri successi con Baglietto”.