Delsey Paris partner ufficiale del team Alfa Romeo di F1: la nuova collezione | FOTO

DELSEY PARIS annuncia la sua partnership con l’Alfa Romeo F1 Team ORLEN. Lo storico brand francese di accessori diventa partner ufficiale del prestigioso team automobilistico. DELSEY PARIS ha realizzato per l’occasione una collezione dedicata che avrà per ambassador Guanyu Zhou, primo pilota cinese nella storia della Formula 1, una scelta che permetterà al brand di rafforzare così la propria presenza sul mercato cinese e di accrescere la notorietà della sua offerta dedicata alla mobilità urbana.

Il campionato del mondo di Formula 1 si è affermato in Cina dal 2004 grazie al Gran Premio di Cina, a Shanghai. Alfa Romeo F1 Team ORLEN è una delle scuderie di F1 più riconosciute al mondo e la sua popolarità in territorio cinese è enormemente cresciuta dopo avere ingaggiato nel proprio team, lo scorso novembre, Guanyu Zhou, primo pilota cinese nella storia della Formula 1.

Grazie alla nuova collaborazione con Alfa Romeo F1 Team Orlen e grazie inoltre alla scelta di Guanyu Zhou come nuovo brand ambassador, DELSEY PARIS potrà accrescere la propria presenza in Cina, mercato strategico in cui il brand è già presente con il proprio canale e-commerce btb e wholesale.

Con questa partnership DELSEY PARIS si pone anche l’obiettivo di valorizzare lo stile francese, l’eccellenza e l’innovazione per le quali il marchio di accessori è conosciuto in tutto il mondo.

Coerente con questa visione, il brand ha reso omaggio all’emozionante mondo della Formula 1 realizzando una collezione speciale di prodotti eleganti, minimalisti e tecnici, destinati a diventare perfetti compagni di viaggio per gli appassionati dell’automobilismo.

Questa mini-collection comprende la valigia SECURITIME ZIP, lo zaino SECURAIN, una borsa a tracolla e un marsupio.

Grazie ai suoi prodotti innovativi e diversificati, DELSEY PARIS si posiziona sempre di più come brand lifestyle a tutto tondo.

“Siamo lieti di questa nuova partnership con il team di Formula 1 Alfa Romeo F1 Team ORLEN. Condividiamo gli stessi valori di innovazione, fiducia e autenticità. La nostra missione è liberare lo stato d’animo dei viaggiatori in modo che possano godersi i loro spostamenti e perseguire i loro sogni con stile, cosa che si adatta bene ai piloti di F1. DELSEY PARIS è lieta di diventare la compagna di viaggio dell’Alfa Romeo F1 Team ORLEN sui circuiti di tutto il mondo. Siamo molto felici anche di accompagnare Guanyu Zhou, il primo pilota cinese di F1 della storia, nella sua corsa verso l’eccellenza” dichiara Davide Traxler, CEO di DELSEY PARIS.

“Il nostro team di Formula 1 trascorre molto tempo in viaggio ed è importante farlo con prodotti pratici, senza rinunciare allo stile. DELSEY PARIS ci permetterà di essere eleganti mentre viaggeremo in tutto il mondo durante questa intensa stagione di corse. La competizione inizia molto prima che le luci di partenza si spengano la domenica e DELSEY PARIS ci aiuterà a sentirci a nostro agio sulla strada e a guadagnare un po’ di vantaggio sul nostro percorso” dichiara Frédéric Vasseur, Team Principal Alfa Romeo F1 Team ORLEN.