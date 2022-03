Un calendario fitto per gli appassionati del running: dalla Salomon Train&Parks Edition alla Milano & Monza Run Free

SportFair

Dagli appuntamenti Salomon Train&Parks Edition alla Milano & Monza Run Free …un calendario strutturato e super efficiente per giungere preparati al meglio all’attesissimo trail cittadino targato

Salomon del prossimo ottobre, il tutto ovviamente con equipaggiamento ad hoc #TimeToPlay

Nelle agende dei runner milanesi (e non solo) l’inizio dell’anno vede insieme alla lista dei buoni propositi un evento imperdibile, la Salomon Running Milano 2022: l’urban trail in assoluto più atteso e partecipato che attraversa i luoghi più suggestivi del capoluogo lombardo rimane

l’appuntamento con la A maiuscola, che merita di essere preparato decisamente alla perfezione. Ed ecco che Salomon mette in pista una serie di incontri per allenamenti ad hoc a partire dalla Salomon Train&Parks Edition: torna anche quest’anno la collaborazione tra Salomon e Sportitude, la seconda edizione del Tour che consente agli atleti di testare le novità scarpe della grande “S” e allo stesso tempo di partecipare ad allenamenti trail e su strada con Trainer qualificati e Ambassador del brand. Un modo per migliorare tanti aspetti della corsa e poter godere di una giornata di sport e aria aperta insieme a nuovi amici con i quali condividere la passione per il running.

Una delle mission fondamentali di Salomon è, infatti, quella di ampliare e fare crescere le community del running, come nella serie di sessioni delle ultime stagioni conosciute come “How To Trail”, pensate proprio per fare toccare con mano le novità, approfondire le tecniche della corsa e tutti i suggerimenti che si possono far propri per esprimere il meglio durante un trail.

La prima Tappa in calendario sarà il 12 marzo in Arena Civica, all’interno di Parco Sempione di Milano. Si tratta di appuntamenti della durata di mezza giornata con un programma che inizia alle 09.15 per il ritrovo e la consegna delle scarpe e dal riscaldamento di gruppo (09.45), passando poi a tutte le fasi di stretching e preparazione per terminare alle 11.15 circa… quindi due ore di full immersion nel mondo Salomon Running. Qui non sfuggono all’attenzione i modelli della gamma Salomon, declinati alla corsa su strada come al trail, tutte scarpe che puntano alla leggerezza, al comfort, insomma compagne affidabili e uniche per sfide appassionanti sulle lunghe o corte distanze, su asfalto come sentieri, in cui reattività, ammortizzazione, tenuta di strada e grip diventano le parole chiave.

Gli appuntamenti successivi saranno sabato 9 aprile al Parco di Monza, sabato 23 aprile al Parco Nord, il 7 maggio al Parco Citylife; gli ultimi due allenamenti si terranno sabato 17 settembre al Parco Monte Stella e sabato 1 ottobre di nuovo al Parco Citylife, vigilia del grande evento Salomon Running. I modelli delle scarpe, le date, e i parchi si trovano sul sito www.sportitude.it nell’apposita sezione dedicata. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria (al momento è

aperta l’iscrizione alla prima tappa). Ma per arrivare davvero preparati in modo impeccabile alla Salomon Running Milano 2022 ecco gli appuntamenti Milano & Monza Run Free: un tour di 3 tappe nel verde dei parchi di Milano e Monza in cui Salomon figura come sponsor tecnico e fornitore ufficiale delle maglie di gara. Tre Parchi saranno le location di altrettanti weekend tra Marzo e Maggio 2022. Tante opportunità per correre lungo percorsi tracciati e sicuri, controllati, con modalità di partenza nel pieno rispetto delle norme sanitarie in vigore e studiate su differenti distanze: 1 miglio, 5km, 10km, 21km competitive e non, per ogni velocità e resistenza. Anche in questo caso tappe, date e info si trovano al sito www.sporitude.it.

Dal Trofeo Sempione in programma il 12/13 marzo in Arena al Parco Sempione (10k competitiva e non, 5k non competitiva), la seconda tappa vede protagonista il Parco di Monza dall’8 al 10 aprile con una mezza maratona competitiva, 10k non competitiva. Infine, la terza tappa a CityLife il 7 maggio (miglio stradale competitivo e non competitivo). Con tutte queste splendide opportunità è praticamente impossibile arrivare al grande evento impreparati: la Salomon Running Milano 2022, super evento quest’anno si terrà il 2 ottobre sempre con partenza da CityLife.