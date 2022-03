Timberland, per la stagione S22 un tuffo nel passato per reinterpretare i suoi classici [FOTO]

SportFair

Per la stagione S22, Timberland reinventa gli stili iconici dell’archivio per nuove avventure all’aperto in città e non solo. Per questa stagione, le calzature e l’abbigliamento adatti alle intemperie includono silhouette ispirate all’heritage rinnovate con uno stile progressivo, design eco-innovativo e caratteristiche di performance per le attività all’aperto di tutti i giorni.

Ispirato dall’Euro Hiker originale introdotto nel 1988, questa scarpa da Hiking impermeabile Euro Hiker Re-imagined per questa stagione presenta colori audaci e uno stile progressivo, insieme alla protezione impermeabile generata da materiali con prestazioni moderne.

Progettati per il comfort e la stabilità, sono dotati di una soletta imbottita in schiuma, con un rinforzo in acciaio per offrire supporto all’arco plantare e suola in gomma per un’aderenza superiore. Inoltre, è stata rivisitata l’impermeabilità con le fodere TimberDry™ realizzate con il 50% di plastica riciclata sottratta alle discariche.

Timberland reinventa il passato con la giacca Anorak Unisex Outdoor Archive. Questa giacca dai colori audaci e resistente alle intemperie è realizzata in tessuto di nylon riciclato al 100% con cuciture termosaldate nei punti critici per una protezione impermeabile assicurata. Questo modello viene proposto in numerose taglie e vestibilità per essere un capo più inclusivo, senza restrizioni e svincolato dalla tradizionale classificazione di genere: perché ogni persona ha il diritto di godere della diversità che la Natura ha da offrire.

Questa nuova collezione di calzature e abbigliamento Timberland® prende vita con una campagna creata in collaborazione con ONLUNCHBREAK (OLB), un collettivo creativo di New York City fondato per riunire giovani talenti diversi e sfidare le regole della pubblicità e del cinema. La campagna reinventa l’outdoor con un’interpretazione progressiva da parte del team OLB, riflettendo sia il loro stile unico che la tradizione outdoor di Timberland.

La scarpa da hiking impermeabile Euro Hiker Re-Imagined da uomo e donna e la collezione Outdoor Archive saranno disponibili in tutto il mondo a partire da marzo, su timberland.it, nei negozi Timberland® e presso rivenditori selezionati.