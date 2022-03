No pain no gain, Giroud mostra i segni del contrasto con Koulibaly: profondo taglio sulla gamba [FOTO]

SportFair

Giroud è stato il protagonista indiscusso della sfida di ieri sera tra Napoli e Milan. Il calciatore francese ha regalato ai rossoneri una fantastica vittoria grazie alla rete segnata al 49′.

Non solo gioie, ma anche dolori per Giroud: al 68′, infatti, è stato costretto a lasciare il campo per infortunio a causa di un duro contrasto con Koulibaly.

Il contrasto è avvenuto nel primo tempo di gioco e Giroud si è procurato un brutto taglio alla gamba sinistra, nonostante il quale ha continuato a giocare. Il taglio non ha impedito a Giroud di segnare ed essere protagonista, ma al 68′ è stato costretto ad alzare bandiera bianca e chiedere la sostituzione.