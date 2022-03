Lo schiaffo di Will Smith diventa un meme: dalla sconfitta della Nazionale italiana al ceffone di De Rossi | FOTO

SportFair

Il gesto di Will Smith ha fatto il giro del web e sui social sono stati pubblicati tanti meme. E’ andata in scena una lite che ha coinvolto l’attore e Chris Rock. Il presentatore ha fatto una battuta sulla moglie che non è stata gradita da Will Smith, il riferimento è stato alla capigliatura della signora. Jada Pinkett Smith ha alzato gli occhi al cielo, ben più violenta la reazione dell’attore che si è alzato dalla sua poltroncina e ha rifilato uno schiaffo al presentatore.

I social sono impazziti e sono stati pubblicati tanti meme sull’episodio. Alcuni riguardano la Nazionale italiana dopo l’eliminazione dal Mondiale, la Macedonia è raffigurata in Will Smith, mentre Chris Rock recita la parte dell’Italia. Un’altra immagine ha visto protagonista Daniele De Rossi, con riferimento al ceffone scagliato dall’ex centrocampista a Lapadula in occasione di Genoa-Roma. “Questa fa ridere, lo ammetto”, ha commentato l’ex centrocampista.