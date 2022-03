Scarpe da hiking e nuovi capispalla: le novità di Timberland per la SS22 [FOTO]

SportFair

Dalla città ai grandi spazi aperti e ritorno, l’ultima collezione di calzature e abbigliamento di Timberland è stata pensata per chiunque voglia godere ed esplorare la natura con sicurezza. Rimanere fedeli all’eredità outdoor del marchio mentre si spingono i confini dell’eco-innovazione, la collezione S22 presenta materiali riciclati e rinnovabili e offre leggerezza, per prestazioni di qualsiasi genere all’aperto.

Novità per la S22, Timberland presenta le scarpe da hiking GreenStride™ Solar Wave LT da uomo e donna. Modelli freschi e colori pop alleggeriscono questo modello per la primavera, mentre le scanalature più spesse di carattere escursionistico e una sezione centrale seghettata offrono maggiore trazione. Dotate anche di trattamento antimacchia e idrorepellente Defender Repellent Systems® per proteggere da pioggia e sporco. A favore della salvaguardia della natura, le tomaie in maglia sono realizzate con tessuto ReBOTL composto da almeno il 50% di plastica riciclata, mentre le suole comfort GreenStride™ sono composte al 75% da materiale rinnovabile a base biologica.

Godersi la natura significa anche proteggersi dagli eventi atmosferici. La nuova Giacca Utility impermeabile da donna di Timberland combina uno stile casual ed eco-innovativo con una membrana leggera e traspirante per avere protezione in qualsiasi situazione climatica. Per gli uomini, la versatile giacca da uomo Wilmington offre comfort e vestibilità per ogni avventura all’aperto, grazie a un ampio cappuccio a copertura totale con bloccacordini di regolazione e polsini regolabili sulle maniche. Entrambi i modelli sono progettati con un rivestimento in tessuto ripstop di nylon riciclato al 100% e dispongono della tecnologia impermeabile traspirante DryVent™ e della membrana impermeabile TimberDry™ ECO di Timberland a base biologica realizzata con olio di semi di ricino.

Timberland sosterrà il lancio di questa collezione con una nuova campagna, All For Nature. Nature for All, ideata per convincere che tutti possono godere e proteggere la natura. La campagna mette in evidenza Black Men Hike LA e The Hood Hikers, due organizzazioni che lavorano per abbattere le barriere e contribuire a rendere le esperienze all’aperto più piacevoli e accessibili. La campagna del marchio prenderà vita attraverso attivazioni digitali e social media, così come nei negozi monomarca.

Queste collezioni di prodotti Timberland saranno disponibili in tutto il mondo a partire da marzo su timberland.it, nei negozi Timberland® e presso rivenditori selezionati.