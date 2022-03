Risultati entusiasmanti per CL Yachts: un 2022 senza segni di rallentamento | FOTO

SportFair

CL Yachts sta andando alla grande all’inizio del 2022, poiché il Miami International Boat Show si è rivelato un successo per il costruttore e ha dato loro un grande slancio verso gli spettacoli primaverili, in particolare il Palm Beach International Boat Show.

A Miami, CL Yachts ha concluso due contratti con clienti americani per CLB72. Debuttato nel 2018, CLB72 ha dimostrato di essere un modello popolare. CL Yachts continua il perfezionamento su CLB72 per i diportisti più esigenti nel mercato di una barca idonea alla navigazione con un livello di lusso a bordo mai visto in nessun’altra parte della sua classe.

Panu Virtanen, vicepresidente delle vendite di CL Yachts a Fort Lauderdale, ha detto questo sui recenti successi dell’azienda e sulle sue speranze per il futuro: “Il Miami Show ha dimostrato sia la crescente forza del mercato degli yacht sia il crescente riconoscimento del marchio di CL Yachts , con tanti buyer attivi e qualificati che vengono a cercarci al nostro stand. Due vendite dirette sono risultate da questo spettacolo e il futuro sembra promettente per ulteriori contratti che risulteranno da questo evento. Non vediamo l’ora di un Palm Beach Show ancora più fruttuoso, soprattutto con la crescente eccitazione per i nuovi modelli in arrivo quest’anno”.

Insieme a CLB72, CL Yachts è anche entusiasta dei suoi ultimi sforzi, tra cui CLB65 e CLX96 (SAV), che debutteranno questo autunno. Infatti, grazie a una linea di prodotti eccezionalmente forte e a un livello di artigianalità e servizio senza rivali, tutti i segnali indicano un 2022 entusiasmante e produttivo per CL Yachts.