Osaka insultata ad Indian Wells: la tennista giapponese in lacrime [VIDEO]

Un episodio davvero spiacevole è avvenuto nel torneo femminile di Indian Wells, durante la partita tra Naomi Osaka a Veronika Kudermetova. La tennista giapponese è uscita di scena dal primo Masters 1000 della stagione, ma a farla scoppiare in lacrime è stato il gesto di un tifoso.

Osaka ha sentito infatti un insulto provenire dalle tribune e ha chiesto al giudice di sedia di intervenire, allontanando il tifoso. Nonostante l’arbitro, così come tutto il pubblico, fosse d’accordo con la tennista, il giudice di sedia non è potuto intervenire perchè non è stato possibile individuare il responsabile.

Naomi Osaka è stata sull’orlo delle lacrime durante i due set e non è riuscita a reagire dopo aver perso il primo 6-0, cedendo anche al secondo. La tennista giapponese è scoppiata in lacrime a fine partita, nell’intervista in campo, dicendosi molto ferita per l’accaduto e ringraziando comunque gli altri tifosi per il sostegno.