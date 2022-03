New Balance presenta le CT302: Coco Gauff volto della campagna | FOTO

SportFair

New Balance è felice di introdurre le CT302, una nuova silhouette court che esemplifica il minimalismo con un design radicato nell’eredità del marchio e nei tradizionali modelli da tennis.

La campagna, curata e prodotta da un team tutto al femminile, avrà come protagonista il volto del marchio New Balance, l’altleta Coco Gauff. La prima versione delle CT302 sarà disponibile a livello mondiale a partire da marzo 2022, per un prezzo consigliato pari a 100 euro.

Le CT302 seguono le tendenze con uno stile studiato e alla moda. Caratterizzata da un logo N sovradimensionato, la nuova silhouette si ispira ai toni della categoria Shifted, che comprende stili lifestyle come 327, 237 e 57/40. L’intersuola rimane la stessa, ma con caratteristiche moderne e aggiornate, la suola è più alta rispetto ai modelli da tennis precedenti. Altre caratteristiche di questo modello includono una linguetta posteriore più ampia, bordi arrotondati, una suola chunky e una punta asimmetrica con un lato medio più alto.

Questa nuova versione offre un mix di suede e gomma sulla punta, abbinata a una tomaia composta da pelle e pelle sintetica. La linguetta ha solo uno strato di nylon che permette di dare un tocco di colore, dandogli una nota vintage. Il primo lancio delle CT302 presenta una colorazione bianca e azzurra, seguiranno ulteriori uscite nel corso del 2022.