Lo snowkite Mondiale fa tappa a Passo Giau e sogna le Olimpiadi

Si torna a spiccare il volo, trainati dalla forza del vento. Passo Giau scrive una pagina importantissima nella storia – piuttosto recente – dello Snowkite. Il passo tra i comuni di Colle Santa Lucia e San Vito di Cadore ospiterà nel weekend del 24-27 marzo il CSC-Cortina Snowkite Contest, tappa finale della SnowKite World Cup, il più importante circuito esistente. Sono attesi atleti da tutta Europa, pronti a dare spettacolo e colorare il cielo, diventando tutt’uno con l’aria e la neve fresca.

Organizza l’evento un pioniere della disciplina, il bolognese Michele Alì, fondatore della scuola Kite4Freedom a Passo Giau e ideatore di questo contest fin dalla prima edizione, nel 2008.

Il weekend di gare riunisce tante “prime volte” in una: è il battesimo dell’Italia come sede di un Mondiale in questa disciplina, ed è la prima volta in assoluto che vengono assegnati due titoli mondiali, quello di Big Air e quello di Freestyle. In palio c’è anche il titolo di Campione italiano. Lo spettacolo sarà visibile anche in diretta sui canali social del Cortina Snowkite Contest.

Ma le ambizioni sono ancora più grandi, come spiega Mirco Babini, presidente dell’IKA, la Federazione internazionale Kite. “Abbiamo un sogno, e come accadde per il Kiteboard in acqua, ora puntiamo alle Olimpiadi, magari come dimostrativo alle Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina: stiamo elaborando un format che ci permetta di essere interessanti come sport dimostrativo. Anche per questo motivo il Mondiale a fine marzo è importante: è come se ci sollevasse, e ci trainasse – come fa il vento con il Kite – verso la vetrina più importante. Con queste Olimpiadi giochiamo letteralmente in casa, è un’occasione irripetibile farsi notare proprio a un passo da Cortina. E Passo Giau è semplicemente perfetto per le discipline artistiche dello Snowkite, che prevedono evoluzioni in aria: è ampio, leggermente inclinato, non presenta ostacoli”.

L’annuncio della prossima edizione ha galvanizzato gli animi, dopo le false partenze del 2020 e del 2021, dovute alle limitazioni causate dalla pandemia.

Passo Giau è una terra d’elezione per gli snowkiter, che possono scegliere traiettorie molto creative grazie alla trazione del vento, surfare in piano, in salita e in discesa senza bisogno di impianti di risalita, prolungare i loro salti e realizzare trick altrimenti impossibili.

Il Cortina Snowkite Contest chiude la stagione invernale delle grandi manifestazioni sportive di Cortina d’Ampezzo. Per l’occasione organizza un fuori evento originale, passando il testimone alla sua versione estiva, il Kitesurf. Riccione – dove sorge un’importante scuola di questa disciplina – è l’ospite speciale. L’appuntamento è di fronte al rifugio Col Gallina, a poca distanza dal Passo Falzarego, raggiungibile da Passo Giau anche con delle navette gratuite messe a disposizione da Cortina Express. Sarà l’occasione per i romagnoli di presentare prodotti e iniziative della loro terra festeggiando insieme un inedito gemellaggio tra le Dolomiti e la costa adriatica.

