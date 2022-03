Il 27 marzo torna il Madesimo Winter Trail: sempre più sport outdoor in Valchiavenna | FOTO

SportFair

Se la corri te ne innamori. Questa la promessa lanciata dal Madesimo Winter Trail a tutti gli amanti della corsa off road che domenica 27 marzo raggiungeranno il piccolo borgo nel cuore della Valchiavenna per scoprirne o tornare ad apprezzarne le meravigliose peculiarità lungo un tracciato innevato di 9 km con circa 300 m D+.

L’edizione invernale sarà solo la prima di ben tre tappe dedicate al trail running nelle sue diverse declinazioni, ideate dal Consorzio Turistico di Madesimo e organizzate dalla SSD Andromeda Sport, che caratterizzeranno il 2022 dell’incantevole località della Valle Spluga, sempre più casa dello sport outdoor anche grazie alla pratica di sci, snowboard, snowkite, ciaspole, motoslitte e fat bike. La Valle Spluga, infatti, è una vera e propria palestra a cielo aperto tutta da vivere grazie all’ampio ventaglio di attività e sport che qui si possono fare; inoltre, i palazzi storici e i musei di Chiavenna e Campodolcino rappresentano un patrimonio artistico invidiabile che meritano di essere scoperti così come tutti i prodotti tipici, in grado di regalare delle pause gustose.

Il percorso del Madesimo Winter Trail partirà dal centro del Comune in provincia di Sondrio per poi risalire senza asperità la dorsale degli Andossi: gli atleti competitivi, gli open oppure i camminatori in gara avranno modo di godere degli stupendi panorami della vallata ma anche delle iconiche cime dei pizzi Tambò, Ferrè, Piani e Quadro. Nel tratto conclusivo i runner correranno nella conca boschiva che accoglie il paese raggiungendo il fondovalle ai piedi del pizzo Spadolazzo accompagnati dalla bellezza dell’altopiano di Motta. Su madesimotrail.it è ancora possibile prenotare i pettorali per iscriversi all’appuntamento sulla neve e anche alle due ulteriori competizioni in programma.

MADESIMO VERTICAL: ad un passo dalle nuvole

Per la seconda tappa del circuito ci si rivedrà sabato 25 giugno in occasione del Madesimo Vertical – Memorial Silvio Gianera. Dal fondovalle in località Macolini, a 1.692 m di altitudine, fino al Rifugio Bertacchi, in prossimità del Lago Emet a 2.196 m, il sentiero C6 guiderà i partecipanti in un’ascesa di 3 km con 500 m D+ da lasciare senza fiato!

MADESIMO SUMMER TRAIL: un tuffo nella natura

Due distanze previste domenica 26 giugno, che avranno entrambe start line nel centro di Madesimo. La Short (9 km con 450 m D+) permetterà di salire sugli Andossi, attraversando l’omonimo altopiano, passando accanto alla Chiesetta di San Rocco fino a 1.930 m di altezza. Il rientro in paese sarà in discesa lungo il Giardino Alpino Valcava.

Dopo i primi 5 km della Short, la Long (21 km con 890 m D+) proseguirà lungo l’altipiano degli Andossi fino a Stuetta dove si correrà sull’intero perimetro della diga del lago Montespluga correndo sul suo muraglione, con un passaggio riservato per la competizione. Al ritorno si costeggerà il lago Andossi (o delle Anatre), toccando nel punto più alto i 2.060 m, per ricongiungersi infine sul tracciato della 9 km. La 21km è riconosciuta come qualificante all’UTMB® World Series categoria 20 km e valida 1 punto ITRA (International Trail Running Association).