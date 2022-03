La denuncia della fidanzata di Joao Felix, foto intime pubblicate sul web: Margarida Corceiro vittima di un nuovo caso di revenge porn

SportFair

Non solo l’Italia, anche il Portogallo è pronto a scendere in campo per la prima partita degli spareggi al Mondiale in Qatar del 2022 contro la Turchia, Cristiano Ronaldo e compagni sono favoriti per il passaggio del turno ma non dovranno sottovalutare l’avversario. Il Portogallo è una squadra sicuramente forte e il punto di forza è l’attacco. Cr7 è ovviamente il calciatore più pericoloso, ma anche Joao Felix è un calciatore in grado di fare la differenza. L’attaccante dell’Atletico Madrid è reduce da una stagione altalenante, ma le sue qualità non sono assolutamente in discussione. Il calciatore ex Benfica è salito alla ribalta anche per una questione extra campo, che riguarda la sua fidanzata, Margarida Corceiro.

Come denunciato direttamente dalla ragazza, sul web sarebbero finite foto intime, si tratta ovviamente di episodi da condannare e che, hanno coinvolto anche altri personaggi pubblici. La notizia è stata lanciata da tanti giornali esteri ed è stata confermata anche dalla diretta interessata con un post pubblicato sui profili social: “tornare qui, dopo tutto quello che è stato detto su di me e sulla mia immagine, non è facile. Ma eccomi qui. I social network hanno il bene della condivisione positiva e la fragilità della condivisione negativa. Possa servire come punto finale per altri casi e aiutare a capire la gravità della situazione. Immagina di stare tranquilla a casa tua o al lavoro e di trovare un’immagine, che dici essere tua, che circola su Internet. Milioni di commenti speculativi, migliaia di messaggi, telefonate non-stop e, cosa più difficile, vedere tutti i tuoi amici e familiari dover affrontare tutto ciò che sta venendo fuori su di te. Senza poter fare nulla. Immagina di uscire per strada e avere la sensazione di essere guardata da tutti. Immaginate di finire sulle prime pagine dei giornali, delle riviste. Il mio telefono si è fermato e l’ho fermato. Anche se sono abituata alle bugie quotidiane che circolano su di me, questa volta non potevo ridere “.

“E sapete perché? Perché ho la fortuna di avere una struttura familiare coesa, amici e professionisti che mi accompagnano e aiutano ad affrontare la situazione. Ma ci sono centinaia di persone che non lo fanno. Siamo così piccoli da aver bisogno di desiderio, condivisione e giudizio? Siamo troppo deboli da non poter porre fine al “guarda qui cosa mi hanno mandato”? Vi assicuro che da questa parte sono rimasta molto sorpresa, dal negativo, di sapere che dare corpo a un mostro è nelle nostre mani e che, molti, scelgono di nutrirlo e alimentarla senza mai pensare all’impatto che potrebbe avere sulla vita di qualcuno”, ha detto la 19enne.

“Possa questa mia condivisione aiutare a riflettere su questo tema e permettere alle centinaia di persone a cui questo è accaduto, specialmente alle donne, di essere percepite e non giudicate. E ricorda, ora è stato con me, domani può essere con te o con qualcuno che ti è molto vicino. Concludo ringraziandovi per tutto il sostegno che mi è stato dato in questi giorni direttamente o indirettamente. Sono molto fortunata ad essere così ben accompagnata, ho sentito tutto il vostro sostegno e ho letto ciascuno dei vostri messaggi. Grazie mille”, ha concluso.

L’ex fidanzato è stato accusato di aver fatto circolare le foto, attraverso i giornali esteri ha deciso di mettere le cose in chiaro. “Voglio chiarire, e come penso di essere a conoscenza di tutte le persone, che sono uscito con Magui qualche anno fa e ho sempre conservato molto affetto e amicizia. Quando abbiamo deciso di smettere di essere fidanzati, abbiamo continuato ad essere amici. Di recente siamo stati insieme alle feste. Siamo stati insieme senza alcun problema. Quello che hanno fatto a Magui è un peccato e mi rendo conto del brutto momento. Tuttavia, questa situazione mi ha trascinato in una condizione che non mi aspettavo. Anch’io sono vittima di minacce e insulti su tutti i social network”.