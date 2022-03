Egan Bernal mostruoso! E’ già tornato in bici: allenamento in strada con gli amici | FOTO

SportFair

Sono passati due mesi ed una settimana dallo spaventoso incidente in allenamento di Egan Bernal, ma il colombiano ha fatto passi avanti miracolosi.

“Quasi 20 ossa rotte… 11 costole, femore. snodo sferico. T5-T6, odontoidi, metacarpo. un pollice, mi sono fatto saltare un dente e una perforazione di entrambi i polmoni“, era questo il bilancio delle conseguenze riportate dal colombiano dell’Ineos, che è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici. Nonostante ciò, Bernal è riuscito a tornare già in bici, in strada: proprio così! Il colombiano si è allenato ieri per strada, in sella alla sua bicicletta, in compagnia della fidanzata e di qualche amico.

Una grande forza di volontà, una forza mentale impressionante: già a 10 giorni dall’incidente Bernal scriveva sui social “sono tornato e andremo a fare rock!”, poi, il 10 febbraio, ha mostrato i suoi primi progressi e i suoi primi passi da solo per poi pubblicare una foto sui rulli.

Il ritorno in gara di Bernal, ancora, non è programmabile, ma il suo recupero sta entusiasmando davvero tutti, team Ineos in primis.