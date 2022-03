Colori e materiali rinnovati: Atlantic Stars presenta il restyling dei suoi best seller Nanto e Ghala [FOTO]

SportFair

Atlantic Stars torna con una nuova collezione rinnovata nei colori e nei materiali dove spicca l’attento restyling dei suoi due best seller: Nanto e Ghala. Non cambia l’ispirazione chiave del brand, gli anni ’80 con i loro colori e la loro positività.

Nanto, il modello Uomo è una sneaker che si ispira con autorevolezza al mondo dello skate e si presenta in due differenti style: Basic, con colori più tenui e adatti al day by day, e la linea Fresh Pop, dai colori accesi, abbinamenti di forte impatto, insoliti ma coerenti su cui, come su una tela bianca, risaltano il rosso, l’azzurro e il verde.

Il rinnovato design delle Nanto conta su nuovi materiali, tramatura spigata e abbinamento in nylon che danno alla sneaker un aspetto più casual e leggero.

Ghala, il modello Donna, è una sneaker di classe e all day long, perfetta per ogni occasione. Nella SS22 presenta i nuovi make-up in tre diversi style: la linea Fresh Pop, la più vicina alla natura Eighties del brand, presenta colori fluo e le stelle risaltano in accostamenti vivi e dalla forte personalità, la linea Pastello, con delicate e tenui nuance per le occasioni più formali, e infine la versione Safari, un omaggio al mondo animalier, con dettagli in pitone, leopardo o zebra sulle stelle e sugli spoiler, abbinati perfettamente a tonalità che si stagliano sui colori del deserto.

Le nuove Ghala presentano innovazioni tecniche come, glitter spalmato sulle stelle e dettagli e inserti patch dalle raffinate lavorazioni.

La nuova collezione SS22 di Atlantic Stars è disponibile nei migliori fashion retailer e presto su atlanticstars.it