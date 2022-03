La nuova collezione Sun uomo e donna di Rodenstock: il design incontra la tecnologia | FOTO

SportFair

Con la nuova collezione Sun, per lui e per lei, Rodenstock sottolinea la propria esperienza e know-how: occhiali dal design di prima classe e lenti Sun Protect di alta qualità. Due modelli da donna (R3329 e R3330), in quattro varianti colori, dallo stile butterfly con bordo bicolore in acetato, leggermente trasparente, assicurano una femminilità dirompente e un’eleganza raffinata. Mentre i due modelli da uomo (R1443 e R1444), in tre varianti colori, hanno un stile senza tempo che conferma una classicità maschile dalla forte identità. I modelli uomo e donna sono dotati di lenti Sun Protect che forniscono una protezione UV400 ottimale in ogni situazione e garantiscono una visione più nitida.

La collezione SUN è disponibile nei migliori retailer di eyewear e su www.rodenstock.com/it

Prezzi donna da € 149,00 a € 179,00

Prezzi uomo da € 149,00 a € 169,00