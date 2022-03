Havaianas e Vibram insieme per una collaborazione fuori dagli schemi: le flipflops cambiano look | FOTO

SportFair

Il design e i colori vivaci di Havaianas si fondono con la funzionalità e le performance della suola Vibram, creando una collezione dallo stile urban, da indossare in diverse occasioni e destinata a diventare un must have per realizzare look street style all’avanguardia.

La collaborazione tra Vibram e Havaianas avviene in un contesto del tutto nuovo, all’interno del quale coesistono le identità dei due marchi, legati in origine ad ambienti naturali all’apparenza molto diversi tra loro. Comune denominatore che unisce i due brand è proprio l’utilizzo della gomma per la realizzazione di prodotti legati alla funzionalità e alle performance, diventati poi con il passare del tempo vere e proprie icone di stile e design.

L’intramontabile modello da donna Luna di Havaianas in colore nero è combinato con la suola Tweety di Vibram in colore rosso acceso, che la rende adatta ad un utilizzo prolungato e perfetta per camminare anche in città.

La classica TOP unisex Havaianas, che rappresenta l’essenza del Brasile, è disponibile in quattro brillanti colorazioni (giallo, verde, blu e rosa) abbinate alla suola leggera, duratura e molto confortevole Vibram Betulla, proponendo nuovi modelli da utilizzare in un contesto urbano e non solo.

Nella campagna di lancio ogni infradito della collaborazione è contestualizzato in uno scenario virtuale urbano declinato in una palette dai colori pop. Inizialmente le flipflops non vengono rivelate nella loro interezza: la tomaia del modello TOP è rappresentata dall’acqua, che rimanda alle origini di Havaianas, mentre la suola del modello LUNA è composta da una roccia rossa che evoca il mondo Vibram.

Il punto d’incontro dei cinque modelli è il contesto “urbano”: un mondo multicolore dove le calzature rappresentano dei satelliti che ruotano, così da visualizzare sia la tomaia che la suola, combinandosi in modo sorprendente e creando un ambiente artificiale dove i modelli rivelano il loro vero aspetto in un’immagine di gruppo.

La collaborazione Vibram + Havaianas è disponibile dal 23 marzo in alcuni venditori selezionati e dal 1 aprile su havaianas-store.com ad un prezzo pari a 55 € per il modello Top e 80 € per le Luna.