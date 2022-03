Chi è Laura Comaschi? La sexy ‘fotonica’ de La Pupa ed il Secchione 2022 | FOTO

SportFair

E’ iniziata una nuova edizione de La Pupa ed il Secchione! La prima puntata ha regalato dei momenti davvero unici, che sono diventati subito virali. Tra coloro che si è subito messo in mostra ed è riuscito a far parlare di sè c’è Laura Comaschi, giovane pupa che ha dimostrato di non essere molto preparata in matematica e geografia.

“Al mattino mi alzo e vado a lavorare, nell’azienda della mia famiglia. Poi faccio le cose che più adoro. Vado per negozi a fare shopping, una cosa che mi emoziona. E non manco mai in palestra! Io il secchione lo voglio abbagliante, emozionante e che dà gioia, tipo me. Voglio un secchione “wow””, ha raccontato nella sua presentazione Laura, 24enne di Pavia, che si definisce ‘fotonica’.

Appassionata di moda e sport, alvora nell’azienda di famiglia per poi trascorrere le sue giornate tra shopping e palestra.