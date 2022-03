Chi è la compagna di Marco Melandri? Manuela Raffaetà: l’ex ombrellina che salvato il rapporto con l’ex pilota nonostante la storia con un’altra donna | FOTO

SportFair

Marco Melandri è un concorrente dell’edizione 2022 de “L’Isola dei Famosi”. L’ex pilota di MotoGP è adesso un naufrago ed è pronto a mettersi in gioco e far ricredere l’Italia intera dopo essere finito nella bufera per delle affermazioni sul Covid e per la sua posizione ‘no vax’.

A supportare Melandri c’è la sua famiglia: la figlia in primis, ma anche la compagna, apparsa in studio lunedì, durante la prima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi.

Ma chi è la dolce metà di Marco Melandri?

Manuela Raffaetà, è questo il nome della compagna dell’ex pilota. Ha quasi 38 anni ed è nata a Tione di Trento, un paesino tra le Dolomiti ed il Lago di Garda. Fin da giovanissima ha lavorato come ombrellina ed indossatrice e ha conosciuto Marco Melandri proprio mentre svolgeva il suo lavoro al Motorshow di Bologna, nel 2004.

Da quel momento i due non si sono mai lasciati e dal loro amore, 10 anni dopo, è nata una splendida bambina, Martina. Nel 2020, Marco e Manuela hanno però vissuto un momento di crisi: a raccontarlo è stato il pilota stesso con un post sui social proprio qualche giorno fa, prima della sua partenza per l’Honduras.

Melandri e Manuela avevano chiuso il loro rapporto, continuando però una vita di famiglia per il bene della loro bambina. L’ex pilota, nel frattempo, ha avuto una storia con un’altra donna, AM, che non ha mai nascosto all’ex ombellina.

Manuela, poi, ha preso la situazione in mano e concentrata sul suo obiettivo di tenere unita la famiglia è riuscita a rimettere tutti i pezzi a posto e a ritrovare la serenità persa con l’ex pilota, col quale fa nuovamente coppia adesso.