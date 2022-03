Chi è Emy Buono? A La Pupa ed il Secchione una cubista con un passato in… convento | FOTO

SportFair

Nel palinsesto di Mediaset si è aggiunto un nuovo programma che intratterrà gli spettatori per 8 settimane: è tornato La Pupa ed il Secchione, in una versione nuova, condotta da Barbara D’Urso.

11 coppie, formate da un/a secchione/a e un/a pupo/a, vivranno insieme in una fantastica villa, ma quest’anno, saranno poi ospiti della presentatrice italiana nel suo studio, il martedì sera.

Tra i concorrenti in gara, nei panni di pupa, c’è anche Emy Buono, una sexy influencer con un passato in… convento.

Chi è Emy Buono

Emilia Buono è nata a Napoli il 26 marzo 1998 e, quindi, ha quasi 24 anni e vive nella sua città natale con la madre e la nonna. Emy non è nuova al mondo della tv: ha infatti partecipato al programma “Ti spedisco in convento”, una sorta di reality dove un gruppo di ragazze problematiche e con pochi valori vivevano in un convento con le suore, facendo la loro stessa vita.

Emy sembra non aver ancora trovato l’uomo della sua vita. Nel programma di Real Time ha raccontato di avere un debole per gli uomini sposati e di amare le relazioni occasionali.

Ribelle sin da ragazzina, Emy si è diplomata al liceo artistico Boccioni di Napoli e lavora in un locale di Napoli come cubista. Ha fatto anche la ragazza immagine e ha iniziato anche a lavorare come modella.

Nel programma di Mediaset Emy sarà in gara con Alessandro De Meo e Asia Valente, per un trio… di fuoco!