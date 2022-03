Be active con Calzedonia: nuovi colori pop per uno stile ad alte prestazioni [FOTO]

SportFair

Be Active! Calzedonia per la PE22 amplia la gamma dei leggings active: nuovi colori pop e nuove varianti per uno stile ad alte prestazioni.

I Leggings Active Soft Touch sono realizzati in uno speciale tessuto con poliestere, durevoli e resistenti all’abrasione e alle lacerazioni, ma anche alle pieghe: perfetti per essere indossati tutto il giorno, non si sgualciscono e non necessitano di stiratura. Super soft e dalla mano vellutata, sono resistenti ai batteri e – soprattutto – offrono un isolamento termico al top. Stretch, abbracciano le curve per metterle in risalto. Da scegliere nel nero – passe-partout per un numero infinito di look -, e Tie Dye in blu navy e azzurro polvere.

Nascono per le più atletiche i Leggings Active Performance in un particolare tessuto bi-stretch che garantisce una vestibilità incredibile e un’alta resistenza ai raggi UV (Upf 50+). Coprenti grazie all’alta densità delle maglie, sono perfettamente traspiranti e quindi ideali per le fitness session in e outdoor. Per le yoga addicted infine il nuovo leggings a microcostine, in tre varianti colore, avvolge le gambe senza comprimere e lasciando piena libertà di movimento. Attiva il tuo corpo e la tua pelle: Calzedonia ti regala Origins. 1 prodotto skincare in omaggio con 40€ di acquisto.

ORIGINS: dal 1990 combina scienza e natura per prendersi cura della tua pelle e del Pianeta. I prodotti ORIGINS vengono formulati con ingredienti provenienti dalla Natura e perfezionati nei BIOTECH LABS per garantirne efficacia e sicurezza. Il risultato? Skincare dagli attivi naturali con elevate performance per esaltare la naturale bellezza e stimolare il benessere interiore.

ORIGINS crede nella responsabilità di restituire alla natura ciò che dona, ecco perché predilige scelte che contribuiscono a ridurre l’impatto sull’ambiente utilizzando ingredienti provenienti da risorse rinnovabili, contribuendo alla riforestazione del Pianeta, impegnandosi ad utilizzare packaging sempre più sostenibili e promuovendo una produzione consapevole.