Alice Ricci, una bellezza da pole position: la fidanzata di Enea Bastianini, la new entry della MotoGP [FOTO]

E’ la giornata di Enea Bastianini. Grandissime emozioni nella prima giornata di MotoGP, la stagione si è aperta con la vittoria del pilota italiano. Si preannuncia un campionato bellissimo con tanti piloti in grado di lottare per la vittoria finale, le Ducati sono in grado di conquistare il titolo. Delusione per Bagnaia che è caduto. Gara da brividi per Enea Bastianini che ha dedicato la vittoria a Fausto Gresini, ex pilota morto a causa del Covid, la moglie dell’ex pilota è scoppiata in lacrime nei giri finali.

Al fianco di Bastianini anche la fidanzata Alice Ricci, la coppia è inseparabile come conferma la presenza della ragazza in Qatar. Si tratta di una bellezza da pole position, molto attiva sui social e che aggiorna quasi quotidianamente i follower con scatti che raccontano la sua giornata e quella del fidanzato Bastianini. E’ molto legata al suo cane, ma soprattutto pubblica sui social le foto in compagnia del pilota di MotoGP. Alice Ricci è il segreto di Bastianini, anche la vita privata procede a gonfie vele.