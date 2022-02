La voce di gossip: “Vlahovic ha lasciato la fidanzata per concentrarsi sulla Juventus” [FOTO]

SportFair

L’impatto di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus è stato devastante, il serbo è andato subito in gol all’esordio nella partita contro l’Hellas Verona. Il club bianconero si è assicurato le prestazioni dell’attaccante più forte del campionato di Serie A ed è riuscito subito a fare la differenza. L’ex Fiorentina è concentrato in vista dei prossimi appuntamenti tra Coppa Italia, Champions League e campionato.

Il calciatore è salito alla ribalta anche per una questione di gossip. Negli ultimi mesi si è parlato di un possibile flirt tra Mariasole Pollio e l’attaccante della Juventus, in particolar modo è circolato sui social uno screen di un commento su un post. Mariasole aveva pubblicato una conversazione Whatsapp con l’emoticon del diamante. Vlahovic, per ringraziare, ha utilizzato lo stesso simbolo. Poi altri indizi sulla relazione, ma nessuna comunicazione ufficiale.

Sull’ultimo numero del settimanale Chi si parla proprio del rapporto tra Mariasole e Vlahovic. “Il bomber ha deciso di concentrarsi sul campionato e sulla sua nuova squadra. Per questo ha interrotto la relazione con l’influencer Mariasole Pollio”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini.