“Uplifting Trails Border to Border Lesotho”: sette maratone per sette giorni consecutivi, l’impresa di 4 runner nel nuovo documentario Asics

Il 10 ottobre 2021 quattro membri del team ASICS FrontRunner, accompagnati da una guida locale, hanno portato a termine un’impresa durata sette giorni: correre da un confine all’altro dello stato del Lesotho. È quindi con piacere che ASICS presenta oggi il suo documentario online che racconta l’impresa, ‘Uplifting Trails Border to Border Lesotho’.

Da attimi di sconforto a momenti di euforia, il film racconta tutte le fasi emotive che hanno accompagnato i runner nel correre una maratona al giorno, per sette giorni consecutivi. Il documentario non

manca inoltre di mostrare il legame instaurato tra gli atleti protagonisti, sottolineando il potere edificante che il trail running ha avuto sui loro corpi e sulle loro menti. Gli ASICS FrontRunner provenienti da Regno Unito, Norvegia e Sud Africa sono stati accompagnati dal lesothiano e atleta olimpico Tstotang Maine, con il quale hanno attraversato questa piccola nazione conosciuta per le sue alte quote e i terreni impegnativi. Partendo dalla capitale Maseru, hanno percorso 250 chilometri, una distanza che ha messo i corpi e le menti di tutti a dura prova.

“La spedizione Uplifting Trails Lesotho è stata l’esperienza più gratificante e stimolante della mia vita”, afferma Edward Clarkson, ASICS FrontRunner inglese. “La squadra ha sperimentato incredibili momenti di entusiasmo, accompagnati da altrettanti attimi di sconforto, colmati, al termine dell’impresa, da un grande moto di orgoglio per aver compiuto questa corsa da confine a confine.”

Il documentario ‘Uplifting Trails Border to Border Lesotho’ è stato realizzato grazie a Iconic Agency. Questo è il quarto documentario del brand nipponico che segue i membri della propria running community in un viaggio da confine a confine. Il girato è online da oggi, martedì 1° febbraio.

Film Credits

Director: Herman du Toit

Cinematographers: Jared Paisley & Ramon Mellett

Producer: Kirby Kruger

Executive Producer: Keane Balt

Photographer: Chelsea Bartz

Production Agency: Iconic Agency