Terrificante caduta alle Olimpiadi di Pechino, Belle Brockhoff trasportata in ospedale [FOTO]

Alle Olimpiadi di Pechino 2022 non mancano i momenti di paura e preoccupazione. Durante il team mixed di snowboardcross, oggi, Belle Brockhoff è stata protagonista di una terrificante caduta, a causa della quale è stato necessario il trasferimento in ospedale.

L’australiana è caduta durante i quarti di finale della gara di oggi e da subito ha lamentato un dolore al collo. Soccorsa sul posto, l’atleta è stata poi trasferita in barella, con la quale è stata portata giù dalla montagna per poi essere trasferita in ospedale per degli accertamenti.

“Si è lamentata di un mal di collo, quindi per precauzione l’hanno portata in ospedale per l’imaging e dovremmo saperne di più nella prossima ora”, ha detto un portavoce dell’AOC.

Successivamente è stato confermato su Twitter che la risonanza magnetica e la TC di Brockhoff non hanno evidenziato traumi e che l’atleta stava rientrando al villaggio olimpico.

“Spero solo che Belle stia bene“, ha detto il suo compagno di squadra Cameron Bolton. ‘È andata giù duramente e ha ricevuto cure mediche. Le prime indicazioni sono che sta bene ed è solo una precauzione, quindi incrociamo le dita per Belle.’