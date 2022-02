Tananai indossa The Nick a Sanremo: un all over di 30.000 cristalli Swarovski [FOTO]

SportFair

Non poteva che essere il palco del Festival di Sanremo il luogo deputato per il lancio internazionale dell’esclusiva collezione di capi custom firmata dal Celebrity Stylist e Direttore Creativo Nick Cerioni. Un innovativo progetto di stile, nato in collaborazione con l’azienda italiana Estro Lab, che si presenta al grande pubblico grazie alla performance del giovane artista Tananai, in gara con il brano “Sesso Occasionale” (già disponibile in streaming), durante la quarta serata del Festival.

Nella serata dedicata ai duetti, per la quale l’artista ha presentato la cover “Comincia Tu” feat. Rosa Chemical (da stasera su tutte le piattaforme digitali), reinterpretazione del successo di Raffaella Carrà “A far l’amore comincia tu”, Tananai ha indossato il primo straordinario look di The Nick, composto da una giacca Spencer portata su una T-shirt limited edition di Taboo per The Nick e pantaloni sartoriali a vita alta con doppia pences e carrot fit. Grazie alla speciale collaborazione con Swarovski il Total Look presenta un All Over di 30.000 cristalli Swarovski originali applicati dall’azienda Goretti, leader nel segmento delle applicazioni moda.

The Nick è un progetto che desidera definire un nuovo standard per la creatività, la manifattura e la moda italiana nell’ambito dell’entertainment e dello star system internazionale.