E’ un attaccante da… Stramare: Vlahovic e il flirt con l’ex Miss Italia: il triangolo amoroso dello juventino [FOTO]

Dusan Vlahovic si è presentato con il botto con la maglia della Juventus. Il club bianconero ha piazzato un colpo di altissimo livello per la seconda parte di stagione, si è assicurato le prestazioni dell’attaccante più forte del campionato di Serie A. La Vecchia Signora ha studiato al meglio il colpo e l’investimento di quasi 90 milioni di euro sarà ripagato nel breve-medio termine. L’esordio in campionato è stato da vero fuoriclasse, Vlahovic è andato in gol nella sfida contro l’Hellas Verona nel 2-0 finale. Il bis in Coppa Italia, l’ex Fiorentina ha deciso la partita dei quarti di finale contro il Sassuolo, grazie ad una giocata individuale nei minuti finali del match, la gara si è conclusa 2-1.

Vlahovic è un calciatore molto chiacchierato in questo momento, dentro e fuori dal campo. In particolar modo continuano a circolare voci che riguardano la sua vita privata. Il settimanale Chi aveva lanciato la notizia dell’addio tra il calciatore e la fidanzata Mariasole Pollio con l’intenzione di concentrarsi sulla nuova esperienza con la maglia della Juventus.

I giornali di gossip hanno rilanciato un nuovo dettaglio: Dusan Vlahovic si sarebbe avvicinato a Carolina Stramare, ex Miss Italia 2019. Secondo quanto riportato il serbo sarebbe in contatto con la ragazza già a gennaio, in occasione del compleanno di lei. La notizia non è stata confermata ufficialmente, ma ha fatto il giro del web e dei social. Carolina Stramare è il volto della Serie B per Helbiz Live e sui profili Instagram è seguitissima, sono 335 mila i follower. La bella modella di Genova sembra essere stata avvistata sugli spalti dello stadio Franchi di Firenze, durante il mese di gennaio in occasione di una partita della Fiorentina. Adesso potrebbe cambiare casacca anche Carolina e diventare una grande tifosa della Juventus, al fianco di Dusan Vlahovic (in attesa di notizie ufficiali sulla relazione).