Renato Sanches, il calciatore con il ‘pene enorme’: “dimensioni folli, dovrebbe essere esposto” [FOTO]

SportFair

Renato Sanches è un calciatore particolarmente dotato dal punto di vista tecnico. Ma non solo, un suo ex compagno ha svelato un retroscena sul portoghese, un particolare sotto la doccia ha attirato la sua attenzione. Attualmente gioca nel Lille, si è messo in mostra nelle ultime stagioni anche con la maglia del Bayern Monaco. Il suo nome è salito alla ribalta per un piccolo dettaglio. Anzi un grande dettaglio: il suo pene. La confessione è arrivata direttamente da un suo ex compagno al Bayern Monaco, stiamo parlando di Javi Martinez che in un’intervista a MostoppiTV ha svelato ogni minimo dettaglio: “le dimensioni del suo pene sono folli. Dovrebbe essere esposto da qualche parte affinché il mondo intero lo veda”.

Chi è Renato Sanches

Renato Júnior Luz Sanches, meglio conosciuto come Renato Sanches è un calciatore portoghese che attualmente indossa la maglia del Lille. Si è laureato campione d’Europa nel 2016 con la maglia del Portogallo. Si tratta di un centrocampista che può rappresentare un jolly per la sua capacità di adattarsi in tante zone del campo: da centrale a mezz’ala, da esterno di centrocampo a trequartista. E’ cresciuto nel settore giovanili del Benfica, poi l’esordio in prima squadra. Si è messo in mostra ed è finito nel mirino del Bayern Monaco, l’esperienza con il club tedesco è stata altalenante. E’ riuscito a mettere in evidenza le sue qualità tecniche, ma è mancato di continuità. Nella stagione 2017-2018 è stato mandato in prestito allo Swansea, non è riuscito ad emergere ed è tornato al Bayern Monaco. Nel 2019 è passato a titolo definitivo al Lille e attualmente è impegnato nel campionato francese. Punto di riferimento anche per la nazionale portoghese.

Sanches ha incontrato problemi ogni volta che ha cambiato squadra: “il primo anno non mi sono ambientato bene. Non ero pronto perché è stato un cambiamento troppo veloce per me. Ero professionista da 6 mesi con il Benfica e poi, all’improvviso, ero in uno dei migliori club al mondo. Quando sono arrivato lì, tutto era diverso”, aveva confidato Sanches. Non sono mancate le critiche, una dall’allenatore portoghese, Carlos Carvahal: “Renato ha un grande talento ma ha smesso di imparare quando ha lasciato il Benfica”.

Il suo futuro potrebbe essere anche in Italia con il Milan che continua il pressing per chiudere la trattativa nel prossimo mercato estivo. E’ un calciatore di grandi capacità, adesso Javi Martinez ha pensato bene di svelare anche quelle nascoste.