Georgina Rodriguez sorprende il suo Cristiano Ronaldo: regalo mostruoso per il compleanno [FOTO]

Cristiano Ronalo ha compiuto ieri 37 anni e non poteva che trascorrere una giornata magica e speciale con la sua famiglia. A pochi giorni dal compleanno di Georgina Rodriguez e dal regalo speciale sul Burj Khalifa, la dolce metà del calciatore portoghese ha ricambiato con un dono altrettanto speciale.

Georgina conosce bene i gusti e le passioni dell’attaccante del Manchester United e per questo motivo ha deciso di regalargli un nuovo gioiellino per la sua collezione di auto. Georgina Rodriguez ha donato a CR7 una Cadillac Escalade completamente equipaggiata. Un 4×4 di 5,5 metri di lunghezza nella sua versione ‘corta’ e motore fino a 420 cavalli.

Cristiano Ronaldo potrà portare tutta la famiglia con sè con la sua nuova vettura, anche dopo la nascita dei gemellini che porta in grembo Georgina: la Cadillac scelta ha una configurazione a sette posti, con due sedili singoli per la seconda fila.

La Cadillac Escalade è un modello che non è in vendita in Europa (né in Inghilterra) quindi Georgina si è dovuta rivolgere ad un importatore per farla arrivare al marito a Manchester. Negli Stati Uniti le versioni top di gamma superano i 100.000 dollari e quella di CR7 sarà sicuramente una di queste.