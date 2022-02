Psg-Real Madrid, perchè Pochettino indossava la mascherina? Social in tilt [FOTO]

SportFair

Sono iniziati questa sera gli ottavi di finale di Champions League. Il Manchester City ha asfaltato il Lisbona, vincendo 5-0, mentre il PSG è riuscito a conquistare un’importantissima vittoria contro il Real Madrid solo al 94′, grazie ad una rete di Mbappè.

Ad attirare l’attenzione, durante il match di Parigi, è stato Pochettino, che ha indossato la mascherina per tutta la durata del match, a bordo campo, anche quando non aveva nessuno attorno a sè.

I tifosi sono impazziti sui social: nessuno riesce a spiegarsi il perchè della scelta del tecnico del PSG, preso anche in giro. Nessun altro attorno a Pochettino ha indossato la mascherina, nemmeno il tecnico avversario Ancelotti, dunque in tanti si stanno domandando perchè l’allenatore della squadra parigina abbia optato per questa scelta.

In Francia l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto è stato tolto ormai da qualche settimana e presto, solo per i vaccinati, non sarà più obbligatorio indossarla al chiuso. Per questo motivo è ancor più difficile capire il perchè della scelta di Pochettino. Nessuno, al momento, ha la risposta a questo punto interrogativo.