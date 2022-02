Ecco la RS-GP, l’Aprilia mostra la nuova moto per la stagione 2022 di MotoGP: “la moto più bella in griglia” [FOTO]

Continuano le presentazioni dei team di MotoGP! Oggi è stato il turno dell’Aprilia, che ha svelato al mondo intero la nuova RS-GP, con la quale Aleix Espargaro e Maverick Vinales sfreccerano in pista nella stagione 2022 di MotoGP.

Look elegante e al tempo stesso aggressivo per una stagione da protagonisti: nella precedente stagione Aleix Espargaró e la sua RS-GP hanno conquistato l’ottavo posto assoluto nella classifica mondiale, scalando nove posizioni e triplicando i punti ottenuti nel campionato 2020. Un grande risultato e un punto di partenza per l’ultima evoluzione della RS-GP, rivista nel rispetto di una eccellente base tecnica con minuziosi interventi su tutte le aree di performance. Nessuna rivoluzione, solo tutta la capacità innovativa che da sempre contraddistingue Aprilia Racing.