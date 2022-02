Il ritorno alle origini, presentata la nuova Ducati: rosso più intenso e motore rivoluzionato, le moto per la stagione di MotoGp [FOTO]

SportFair

E’ stata presentata la nuova Ducati, è grande attesa in vista della prossima stagione di MotoGp. Si preannuncia un campionato equilibrato con tanti piloti in grado di lottare per il titolo mondiale. La Ducati sarà sicuramente una sicura protagonista. La presentazione della moto era inizialmente in programma a fine gennaio, poi è stata posticipata a causa della positività al Covid di Miller. Il colore principale è ancora il rosso, un colore più intenso che rappresenta un ritorno alle origini. Sono state introdotte novità anche a livello tecnico, su tutte il motore come conferma Dall’Igna: “si tratta di un motore completamente nuovo. L’obiettivo era sempre quello di trovare più cavalli, questa resta la nostra principale filosofia, mantenendo la guidabilità del motore vecchio, da questo punto di vista onestamente avevamo raggiunto un bel livello”. Piccola rivoluzione anche all’aerodinamica.

Si candida ad una stagione da protagonista Bagnaia: “sono cresciuto con l’idea e la voglia di arrivare ad essere, un giorno, un pilota di MotoGP. Sono sempre stato mosso da questa cosa, mi ha sempre dato un grande spinta nel corso degli anni. Per me è fondamentale sentire l’aria serena quando entro nel mio box, ho bisogno di avere un legame molto forte con le persone con cui lavoro. Si scherza e si ride con tutti, ma quando è il momento di essere seri facciamo un lavoro perfetto. Più di cosi non posso chiedere alla squadra”.

Confermato anche Jack Miller: “Ducati rappresenta un grande amore, c’è un enorme supporto da parte di tutti i componenti del team”.

Poi ancora Dall’Igna: “in un reparto corse servono molte cose, a cominciare da un gruppo di persone capace di generare idee. La componente umana è fondamentale. La Desmosedici per me è come una figlia, una creatura che evolve e migliora tutti gli anni. Ho un rapporto davvero molto particolare con la moto, ogni volta che fa bene, soprattutto quando vince, la prima cosa che faccio appena rientra ai box è di baciarla”.