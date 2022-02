Nuova aerodinamica e motore aggiornato: la Honda presenta la RC213V con Marc Marquez e Pol Espargaro [FOTO]

SportFair

E’ tempo di presentazioni ufficiali: dopo il weekend di test di MotoGP a Sepang, la Honda ha finalmente tolto i veli alle moto per la stagione 2022. Marc Marquez e Pol Espargro hanno lanciato oggi la nuova livrea del Repsol Honda Team 2022.

La stagione 2022 inizia con rinnovata motivazione per il Team Repsol Honda. Nonostante le difficoltà sia dentro che fuori pista durante il 2021, negli ultimi 12 mesi ci sono stati momenti incredibili e momenti di festa, tra cui una pole position, tre vittorie e cinque podi in totale. Il 2021 ha visto il trionfale ritorno alle competizioni per Marc Marquez, tornato a vincere 581 giorni dopo la sua ultima vittoria e Pol Espargaro ha ottenuto il suo miglior risultato in gara MotoGP e ha guadagnato la sua prima pole position a bordo della RC213V.

Marc Marquez inizia il 2022 completamente recuperato dalla diplopia che ha concluso in anticipo la sua campagna 2021. Le ultime due stagioni di infortuni non hanno placato la sua fame e l’otto volte campione del mondo è determinato a lottare per il titolo nella sua decima stagione con il Repsol Honda Team come nella sua prima stagione.

Pol Espargaro entra nel suo secondo anno con il Repsol Honda Team dopo un anno di apprendimento nel 2021. Una pole position al GP di Gran Bretagna e ottenere il suo miglior piazzamento nella classe regina fino ad oggi con il secondo posto al GP dell’Emilia Romagna sono stati indubbi momenti salienti di un anno pieno di progressi e crescite costanti e costanti per il Campione del Mondo Moto2 2013.

Honda HRC celebra il suo 40° anniversario nel 2022 ed è un anno di cambiamenti. Oltre a un nuovo logo, gli sforzi di competizione a quattro ruote di Honda sono stati portati sotto l’iconico stendardo HRC. Una livrea rivista adorna una Repsol Honda Team RC213V 2022 pesantemente aggiornata: la macchina è un nuovo concetto di Saitama mentre mira a tornare alla loro posizione ai vertici del mondo delle corse motociclistiche. La nuova aerodinamica è stata progettata per completare il telaio rivisto e il motore aggiornato per il 2022.

Il 2022 segna il 28° anno di collaborazione tra Honda e Repsol, i colori iconici sono uno spettacolo costante in testa alla griglia del Campionato del Mondo MotoGP dal 1995. Con 15 Campionati del Mondo, 452 podi nella classe regina e 183 vittorie in gare, il Repsol Honda Team rimane il squadra più premiata nei Gran Premi e punto di riferimento nel motorsport a due ruote.

Con un test di successo a Sepang, in Malesia già alle loro spalle, Marc Marquez e Pol Espargaro si stanno preparando per una nuova sfida sul circuito di Mandalika in Indonesia con il Repsol Honda Team. Entrambi i piloti avranno altri tre giorni di guida prima dell’inizio del Campionato del Mondo MotoGP 2022 sul Circuito Internazionale di Losail, in Qatar, domenica 6 marzo.