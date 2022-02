Olimpiadi invernali Pechino 2022, la cerimonia di apertura: l’Italia sfila con un mantello tricolore [FOTO e VIDEO]

SportFair

L’attesa è finita: iniziano ufficialmente le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. L’Italia si candida ad un ruolo da protagonista, ma sono tante le squadre in grado di togliersi tante soddisfazioni. A sfilare per prima è stata la Grecia, seguita da Turchia, Malta e Madagascar. A chiudere proprio la Cina, paese ospitante, preceduta dall’Italia. Presente il presidente cinese Xi Jinping, accompagnato dalla first lady Peng Liyuan. La cerimonia è iniziata ricordando la festa di Primavera cinese che inizia proprio il 4 febbraio. Le tribune sono riempite al 60%.

Tante le personalità sugli spalti, su tutte il presidente russo Vladimir Putin. Lo sport più rappresentato è lo sci alpino, sono 58 gli atleti. Lo snowboard presenta 16 atleti, poi sci nordico con 14, pattinaggio di figura con 12, pattinaggio velocita con 11, hockey su ghiaccio con 9. L’Arabia Saudita prende parte alle Olimpiadi invernali per la prima volta.

“Sono super emozionata e super felice”. E’ il messaggio attraverso una storia sul proprio account Instagram di Michela Moioli, portabandiera azzurra ai Giochi di Pechino. La delegazione statunitense è la più numerosa. Nathan Crumpton, atleta dello skeleton e unico rappresentante delle Samoa americane ai Giochi invernali, ha sfilato a torso nudo. Emozione per l’ingresso dell’Italia, tutti i componenti avvolti in un mantello Tricolore. Infine l’ingresso della Cina.