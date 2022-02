Premiata presenta la nuova campagna SS22: “ciò che conta è la visione, l’emozione” [FOTO]

SportFair

Non importa quale sia la meta. Se l’itinerario sia lungo e la destinazione sconosciuta. Ciò che conta è la Visione. L’Emozione. Essere immersi nei colori della vita, a tinte forti. La libera espressione di sé stessi, fuori dalle regole, per essere più autentici. L’energia vitale che rende unici, la forza che conduce verso un nuovo domani. Noi nomadi metropolitani non siamo divisi per etnie, ma per valori e i colori sono il solo messaggio che ci rappresenta nel desiderio di Futuro. Il passato ha una patina grigia che ci opprime, per questo il nostro Mondo è a colori e più questi sono forti e più guardiamo lontani, come se ammirassimo l’Alba di una nuova Era.

Premiata incide ancora una volta il proprio codice visivo con originalità, lungo il solco di una tradizione che si rinnova di stagione in stagione, con una creatività che trova ispirazione nella cultura globale ma che sa riportarci nei nostri più intimi confini.