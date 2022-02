L’Italia protagonista della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali: passaggio di testimone a Milano-Cortina, Malika Ayane sul palco di Pechino e Zaia e Fontana parlano in… cinese [VIDEO]

SportFair

Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 sono terminate. Nella capitale cinese è in corso la cerimonia di chiusura della rassegna a Cinque Cerchi e l’Italia è la grande protagonista dello spettacolo.

Durante la cerimonia, infatti, non è mancato un riferimento ai prossimi Giochi Invernali, che si terranno proprio in Italia. Il sindaco di Milano, Sala, ha consegnato il tricolore, prendendo così il testimone per Milano-Cortina 2026.

Non poteva mancare l’Inno di Mameli: è stata una bravissima Malika Ayane a cantarlo, in una versione un po’ classica, accompagnata da un violino, mentre sul pavimento dello stadio prendeva forma la mappa dell’Italia.

Due bimbi, poi, hanno fatto rotolare un mappamondo, per poi abbracciarlo, abbracciandosi, mostrando le scritte sui loro giubbotti: “Milano-Cortina”. Questo momento ha anticipato poi una sorta di ‘Trailer’, nel quale erano visibili scorci di Milano e delle montagne di Cortina. In un nuovo video, poi, girato anche a Venezia, sono comparsi anche Zaia e Fontana che hanno dato il loro benvenuto in Italia in lingua cinese.