Che spettacolo la nuova Ferrari! Svelata la F1-75, look aggressivo e monoposto più competitiva: “è una macchina coraggiosa” [FOTO]

SportFair

L’attesa è finita, è stata presentata la nuova Ferrari per il prossimo campionato di Formula 1: è la F1-75. Le ultime stagioni non sono state entusiasmanti per la Rossa, negli ultimi mesi è stato svolto un lavoro importante e le prospettive per il futuro sono molto interessanti. Il campionato dovrà iniziare con il profilo basso, i favoriti sono altri come Hamilton e Verstappen ma la Ferrari potrà dire la sua. Leclerc e Sainz sono due piloti che non hanno bisogno di presentazioni, si sono già messi in mostra nonostante i limiti evidenti dalla monoposto. E’ stata presentata la nuova Ferrari e le impressioni sono state assolutamente positive.

Binotto: “sono emozionato, E’ un ottimo gruppo che si è rafforzato. Abbiamo affrontato questo progetto pensando all’innovazione. La F1-75 celebra i 75 anni della prima vettura, speriamo di scrivere pagine importanti. Sono orgoglioso del lavoro che è stato sviluppato. E’ una Ferrari coraggiosa. Negli ultimi anni i risultati non sono stati all’altezza, adesso siamo più forti. Vogliamo lottare in ogni gran premio, abbiamo una grande responsabilità”.

Leclerc: “l’obiettivo è migliorare dopo un anno difficile. Le aspettative sono molto alte per tutti, è stato fatto un ottimo lavoro. La vettura mi piace tanto, l’obiettivo è andare veloce”.

Sainz: “sono pronto in questa stagione, lo scorso campionato è stato positivo perché ho imparato tanto. Quest’anno il livello è più alto”.

Elkann: “rappresenta al meglio lo spirito di innovazione e la ricerca di performance del nostro team. La responsabilità è di non deludere le aspettative, tutto è nelle mani di Binotto, Sainz e Leclerc”.