E’ finita tra Linda Morselli e Fernando Alonso: la modella e influencer italiana ha una nuova fiamma [FOTO]

SportFair

Ex di Valentino Rossi e anche di… Fernando Alonso! Linda Morselli non è più la fidanzata del pilota spagnolo dell’Alpine. I primi indizi sono arrivati ieri, nel giorno della festa degli innamorati, proprio dal profilo di Fernando Alonso, che ha sempre preferito mantenere una certa privacy per la sua storia d’amore: il pilota asturiamo ha pubblicato un meme ironico in occasione di San Valentino, col quale non voleva di certo omaggiare e celebrare l’amore per la modella e influencer italiana.

I fan hanno subito pensato che la storia d’amore tra Alonso e Linda Morselli fosse finita e così è: è stata poi la modella italiana a confermare i rumors. L’ex di Valentino Rossi, infatti, ha una nuova fiamma e a differenza del pilota spagnolo, la giornata di San Valentino l’ha festeggiata, dedicando un post sui social al suo nuovo fidanzato.

“Trovare il ritmo. Buon San Valentino“, ha scritto Linda Morselli a margine di un video in cui lei ed il nuovo fidanzato ballano in spiaggia. Chi è la nuova fiamma della Morselli? Si tratta di Benjamin Alfonso,un famoso attore argentino, di 37 anni, che ieri ha condiviso un romantico post sui social per la festa degli innamorati: “San Valentino è tutti i giorni… abbraccio“, ha scritto a corredo di alcune foto in compagnia di Linda Morselli.

La rottura tra Fernando Alonso e Linda Morselli sembra risalire a diversi mesi fa: i due si sono lasciati dopo cinque anni insieme.