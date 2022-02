La Ferrari cambia look: per il 2022 una divisa nuova per Sainz e Leclerc [FOTO]

SportFair

L’attesa sta per terminare: tra una settimana circa la Ferrari svelerà al mondo intero la nuova monoposto F1-75 con la quale Leclerc e Sainz sfrecceranno in pista nella nuova stagione di F1.

In attesa di scoprire la nuova monoposto Ferrari, il team di Maranello ha svelato la nuova divisa dei piloti: “nuova era e nuovo look per il 2022”, si legge sui social, a corredo delle prime foto scattate con Leclerc e Sainz che indossano una t-shirt dallo stile totalmente rivisitato.

La nuova maglia della Ferrari è, ovviamente, rossa, ma sul petto compare una grande fascia nera, con gli sponsor della scuderia, mentre più in basso spunta una riga sottile, bianca o gialla. Appuntamento, adesso, al 17 febbraio per la presentazione ufficiale.