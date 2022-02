Dalla social influencer alla sopravvissuta ad un brutto male: le wags del Super Bowl 2022 [FOTO]

SportFair

E’ tutto pronto per una grande notte di spettacolo! Domani si disputerà il Super Bowl: Rams e Cincinnati Bengals si batteranno per la gloria davanti al loro pubblico e ai loro cari.

Ad acclamare i giocatori ci saranno anche le Wags nella più grande serata dello sport americano: le dolci metà dei campioni che si sfideranno al SoFi Stadium regaleranno spettacolo puro in tribuna.

Dalle influencer alle vincitrici di durissime battaglie contro il cancro: nel roster delle Wags ce n’è per tutti i gusti. Eccone alcune di loro:

Lauren Wood

28enne, Lauren è la fidanzata di Odell Beckham Jr: social influencer con oltre 1,7 milioni di follower su Instagram, è appassionata di salute e fitness ed è in dolce attesa del primo figlio.

Olivia Holzmacher

Olivia è la dolce metà del quarterback Joe Burrow: i due si sono incontrati quando lei aveva 24 anni,alla Ohio State University e hanno iniziato a frequentarsi nel 2017. Olivia lavora presso Kroger come Senior Process Specialist & Analyst, ma ama mantenere la sua vita personale molto riservata.

Kate Stafford

Kate ha 33 anni ed è sposata da quasi 7 anni con l’ex quarterback dei Detroit Lions, Matthew Stafford e hanno quattro figli. I due si sono incontrati all’Università della Georgia, dove lei era una cheerleader della squadra di football. Due anni fa ha dovuto affrontare una sfida davvero tosta: Kate ha annunciato di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico per rimuovere un tumore al cervello

Sarah Taylor

Sarah Taylor è la moglie di Trent Taylor: è una mental coach tifosissima di suo marito, e non lo nasconde sui social, dove ha espresso di recente tutta la sua gioia e ammirazione.

Veronika Khomyn

Veronika è la fidanzata dell’allenatore dei Rams, Sean McVay. E’ una modella ucraina e ha 31 anni: Veronika e Sean si sono incontrati nel 2011, quandolei era una studentessa alla George Mason University di Fairfax, in Virginia.

Millie Gay

Millie è una terpista della cura della pelle ed è sposata con Matt Gay dal 2018: i due si sono conosciuti al college e hanno due figli, Oliver e Oaks. Millie è anche un’artista di microblading.

Alisa Hendrickson

Alisa è un’ex pattinatrice artistica ,ha 28 anni, ha studiato per diventare dottoressa in farmacia, sua attuale professione, ed è la compagna di Troy Hendrickson. I due sono stati migliori amici per ben 7 anni prima di rendersi conto di essere innamorati: nel 2020 si sono sposati in una cerimonia intima.

Anna Marie Kupp

Moglie di Cooper Kupp, Anna Marie è nata a Washington e ha incontrato il suo uomo quando frequentava l’università. Ai tempi degli studi Anna Marie era una atleta di atletica leggera.