Chi è la fidanzata di Blanco? Giulia Lisioli, la ragazza che ha stregato il cuore del vincitore del Festival di Sanremo [FOTO]

E’ terminata la settimana del Festival di Sanremo: Mahmood e Blanco hanno vinto l’edizione 2022 della kermesse canora facendo innamorare l’Italia intera con la loro “Brividi”.

Dopo la vittoria non sono mancate le dediche: oltre ai genitori, Blanco ha avuto un pensiero anche per Giulia Lisioli, la sua ragazza. Non tutti sanno che Blanco, all’anagrafe Riccardo Fabbriconi, nonostante la giovane età è fidanzato da circa un anno e mezzo.

Non si hanno tante informazioni sulla giovane fidanzata di Blanco: in molti scrivono che lei abbia 23 anni, ma sui suoi social si legge “19”, che potrebbe indicare la sua età.

“L’ho conosciuta in un momento della mia vita in cui non facevo ancora questo. A lei del fatto che faccio musica, delle canzoni, non frega niente“, le parole di Blanco a Radio Deejay.

“Mi prendo cura di lei sempre. Se fai una cosa, falla con passione, fino in fondo. Se ti metti con una ragazza, fallo perché la ami e perché provi quella pulsione carnale. E lo stesso vale per la vita“, ha aggiunto su Rolling Stone.