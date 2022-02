Bing Dwen Dwen: storia e significato della mascotte delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 [FOTO]

SportFair

Le Olimpiadi invernali di Pechino sono ufficialmente iniziate! Ieri si è tenuta la cerimonia di apertura, con Michela Moioli che ha guidato la sfilata azzurra, e oggi si assegnano le prime medaglie. Therese Johaug ha conquistato il primo oro, ma è il risultato portato a casa da Francesca Lollobrigida a far impazzire di gioia tutti gli italiani. L’azzurra, infatti, regala all’Italia la prima medaglia di questa edizione dei Giochi Olimpici invernali.

E’ quindi tempo di premiazioni, durante le quali, gli atleti non ricevono solo le medaglie, ma ricevono in dono anche la tradizionale mascotte, che contraddistingue ogni rassegna. Ad accompagnare gli atleti a Pechino c’è Bing Dwen Dwen, un simpatico panda avvolto in un guscio di ghiaccio che simula una tuta da astronauta, creato da Cao Xue.

In cinese mandarino, “Bing” ha diversi significati anche se il più comune è quello di ghiaccio. La parola simboleggia anche la purezza e la forza, mentre “Dwen Dwen” significa robusto e vitale e rappresenta anche i bambini. La nuova mascotte Olimpica servirà da ambasciatore per gli sport invernali. La mascotte incarna la forza e la volontà degli atleti e contribuirà a promuovere lo spirito Olimpico.

Bing Dwen Dwen indossa un “guscio” fatto di ghiaccio, simile a una tuta da astronauta – un omaggio alle nuove tecnologie per un futuro dalle possibilità infinite. Il guscio, inoltre, aiuta il panda a pattinare, fare snowboard e a sciare insieme agli atleti Olimpici. I colori brillanti dell’aureola intorno al volto, sono una rappresentazione delle ultime avanzate tecnologie installate sulle piste per gli sport su ghiaccio e neve ai Giochi, mentre il cuore sul palmo sinistro simboleggia l’ospitalità della Cina per gli atleti e gli spettatori delle Olimpiadi Invernali.

Il progetto di Bing Dwen Dwen è stato scelto tra più di 5.800 proposte provenienti dalla Cina e da 35 Paesi di tutto il mondo, come parte di un concorso internazionale allestito dal Comitato Organizzatore di Beijing 2022. I disegni sono stati esaminati da esperti cinesi e internazionali, con le selezioni finali fatte da squadre dell’Accademia di Belle Arti di Guangzhou e dell’Università delle Arti di Jilin. La scelta di un panda animato come mascotte ufficiale di Beijing 2022 non è troppo sorprendente, considerato che è l’animale nazionale della Cina – inoltre, sempre il panda era una delle cinque mascotte Fuwa delle Olimpiadi Estive di Beijing 2008.

Il capo designer ha condiviso la storia di come è nato questo capolavoro:

In quanto noto tesoro nazionale e uno degli animali più iconici della Cina, il panda è amato da persone di tutto il mondo. E Bing Dwen Dwen è un panda con un alto senso della scienza e della tecnologia. Cattura l’attenzione con il suo “guscio” per tutto il corpo fatto di ghiaccio.

Cao ha detto che l’ispirazione è venuta dal tradizionale snack cinese tanghulu, che è biancospino candito su un bastoncino, mentre il guscio ricorda anche una tuta spaziale, un cenno all’abbraccio delle nuove tecnologie per un futuro di infinite possibilità.

In qualità di capo del team di progettazione, Cao ha raccontato a Sports Scene una storia interessante sulla selezione delle mascotte: alla fine del processo di progettazione, il team ha dovuto scegliere tra tre personaggi. Sapevano che la mascotte doveva essere tenera e attraente per i bambini. Quindi, Cao ha chiesto aiuto a suo figlio di 9 anni. “A prima vista, ha scelto Bing Dwen Dwen, che è l’immagine della mascotte definitiva”, ha detto.

Sulla base del successo del design, il nativo di Nanchino, che serve anche come Preside della School of Visual Arts and Design dell’Accademia di Belle Arti di Guangzhou, ha offerto alcuni consigli per la prossima generazione: “In generale, progettare è un tipo di lavoro una tantum, che ha bisogno della creatività delle persone. Se abbiamo un’altra possibilità di progettare qualcosa per il nostro paese, sicuramente non utilizzeremo le stesse tecniche di questa volta. Quindi la cosa che vogliamo dire ai nostri ragazzi è che non c’è “tempo passato” ma solo “tempo futuro” per la progettazione. E spero che la nostra prossima generazione di designer creerà un futuro migliore per la Cina”.

Il capo progettista ha infine espresso i suoi migliori auguri per il prossimo evento. Ha detto che spera che sarà un successo senza precedenti nonostante la pandemia. Ai suoi occhi, con l’aiuto del 5G e delle tecnologie avanzate, le distanze saranno coperte per gli spettatori all’estero e le persone in tutto il mondo sperimenteranno lo spirito olimpico e la cultura tradizionale cinese.